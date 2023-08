Los cinco grandes del fútbol argentino: cómo llegaron a obtener ese título

El fútbol tiene historias, unoa de ellas es sobre la denominación de los 5 cinco equipos nombrados grandes del fútbol argentino que son tradicionalmente los clubes: Boca Juniors, Independiente, Racing Club, River Plate y San Lorenzo de Almagro.

La historia arrancó en 1934, cuando se creó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes más populares empezaron a presionar para obtener mayor peso en la toma de decisiones. Y así pasó.

En una reunión del Consejo Directivo de la AFA, el 5 de agosto de 1937, se dispuso establecer el voto proporcional.

Estos fueron los fundamentos, con tres votos: los clubes que tengan más de 15 000 socios, 20 años de participación consecutiva en Primera División y hayan sido campeón de dicha categoría en 2 o más temporadas.

Dos votos: al club con más de 10 000 socios y menos de 15 000, o el que no teniendo esa cifra, haya sido campeón de Primera División y tenga en la misma una antigüedad no menor de 20 años consecutivos. Y un voto: al club que no esté comprendido en alguno de los incisos anteriores.

Los únicos clubes que pasaron a tener tres votos fueron Boca, Independiente, Racing, River y San Lorenzo y desde ese momento y para siempre, fueron los cinco grandes.

En la actualidad, la puja esta en saber quienes le siguen a estos establecidos por décadas. Y encontrar al sexto grande. Que los fanáticos se lo autoproclaman, Huracán, Vélez Sarsfield, aunque desde el mal llamado interior Rosario Central y Newells Old Boys también tienen chapa y méritos para ser tenidos en cuenta.

¿Habrá un sexto grande en poco tiempo?