Los Pumas derrotaron a Italia y cortaron la mala racha

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, superó categóricamente a Italia por 37 a 16 en un test match disputado en la ciudad de Treviso, para dejar atrás una racha adversa de siete derrotas consecutivas.



El partido disputado en el Stadio Comunale Di Mongo, (parcial 17-6) en Treviso es el segundo de Los Pumas en su gira por Europa, que finalizará el domingo 21 de noviembre enfrentando a Irlanda en Dublín.



Los tantos de Argentina llegaron por tries de Marcos Kremer, Juan Martín González, Matías Moroni, Santiago Cordero y Facundo Bosch, tres conversiones y un penal de Emiliano Boffelli y un penal del ingresado Nicolás Sánchez.



Para el local Stephen Varney marcó el único try y Paolo Garbisi sumó una conversión y tres penales



Los Pumas cortaron su racha adversa con un triunfo rotundo basado en la posesión de la pelota, el dominio de las formaciones fijas y la contundencia para marcar cinco tries.



El conjunto argentino desde el inicio tuvo el dominio de la acciones y tras dos envíos con el pie del fullback Emiliano Boffelli, Marcos Kremer y Juan Martín González apoyaron los dos primeros tries.

La solidez en defensa y el manejo del juego táctico con los pies fueron los factores determinantes para llevar las acciones a campo contrario y alcanzar un parcial favorable de 17-6 con dos conversiones y un penal de Boffelli. En tanto, Italia descontó con dos penales conquistados por Paolo Garbisi.



En el inicio del segundo tiempo Matías Moroni alargó diferencias con otro try tras recibir un pase de Pablo Matera, conquista que fue convertido por Boffelli.



Luego, Los Pumas cedieron el juego a Italia que consiguió marcar su único try por medio de Stephen Varney al desprenderse de un avance de sus forwards.



Los Pumas retomaron el control de las acciones y Santiago Cordero, en un contraataque, apoyó el cuarto try que prácticamente sello el triunfo, lo que redondeó el ingresado Nicolás Sánchez con un nuevo penal y Facundo Bosch con otro try tras desprenderse de un maul.



En el balance, el equipo argentino alcanzó un categórico triunfo aprovechando las oportunidades que se le presentaron. La contundencia fue el punto positivo de su juego.



Como contrapartida, al conjunto albiceleste le faltó precisión en el manejo de la pelota con las manos y será uno de los aspectos a mejorar de cara al próximo encuentro frente a Irlanda, un rival muy superior a Italia.



En lo individual se destacaron los backs Mateo Carreras y Santiago Cordero, el capitán Julián Montoya y los forwards Marcos Kremer y Pablo Matera.



Los Pumas en su debut perdieron frente a Francia, por 29 a 20, el sábado pasado en el Stade France de Saint Denis en las afueras de París, y la gira tendrá como última escala el test del domingo 21 de noviembre con Irlanda, en el Aviva Stadium de Dublin.



Los seleccionados de la Argentina e Italia se midieron en 24 oportunidades, Los Pumas ganaron 18 veces, perdieron cinco y se registró un empate.