Los Pumas enfrentan a los All Blacks en busca de una nueva hazaña: hora, TV y formaciones

Confiados tras la victoria ante Australia, Los Pumas enfrentarán a los All Blacks, el próximo sábado con la ilusión de llevarse una victoria ante uno de los equipos más importantes del mundo. El partido se jugará desde las 4.45 en el Oregantheory Stadium de la ciudad de Christchurch, con transmisión de ESPN.

A diferencia de otros años, el conjunto de Nueva Zelanda llega con muchas dudas en su juego y un claro cuestionamiento a su Head Coach, Ian Foster, que estuvo a punto de ser echado de su cargo tras la derrota ante Sudáfrica por 26-10 en la primera fecha del torneo.

“Sabemos que hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor”, reconoció Foster. “Queremos asegurarnos de poder mantener este rendimiento y aprender de él para crecer”, añadió el seleccionador, que tuvo que cambiar parte de su cuerpo técnico como medida por los malos resultados.

Diferente es la actualidad del equipo argentino que viajó a Nueva Zelanda envalentonado por la última y contundente victoria ante Australia por 48-17, que lo ubicó en el primer puesto del Rugby Championship.

Michael Cheika, Head Coach del equipo nacional, dejó en claro que van en busca de la victoria y que quiere inculcar una mentalidad ganadora en el equipo: “Tengo como objetivo inculcar al seleccionado argentino una mentalidad ganadora. Los jugadores argentinos no han ganado varios encuentros en el Rugby Championship y por ello tratamos de intentar conseguir esa mentalidad ganadora y eso es algo en lo que estamos intentando trabajar”, agregó.

Bajo la conducción de Cheika, los Pumas lograron tres victorias en cinco partidos, dos de ellas frente al seleccionado de Escocia y una ante Australia, y dos derrotas, una frente al conjunto británico y otra ante los Wallabies australianos.

El torneo, que comenzó a jugarse en 2012 , marca una clara superioridad de los All Blacks sobre Los Pumas, con un saldo de 17 victorias y una derrota.

Los Pumas vencieron por primera vez a los All Blacks (25-15) en el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la edición 2020 del Tri Nations, en Sydney.

Tras el encuentro del sábado Los Pumas se medirán nuevamente con los All Blacks el sábado 3 de septiembre, en Hamilton, y finalmente se medirán con Sudáfrica, actuales campeones del mundo, el 17 del mismo mes en Buenos Aires (cancha de Vélez Sarsfield) y el 24 de septiembre en Durban.

La formación de Los Pumas ante los All Blacks

El entrenador australiano de Los Pumas, Michael Cheika determinó tres modificaciones respecto al equipo titular que venció categóricamente hace dos semanas al seleccionado de Australia (48-17).

Entre los forwards, el pilar Joel Sclavi ingresará por Francisco Gómez Kodela, quien quedará marginado por el resto de la competencia al ser operado de una pubalgia, y entre los tres cuartos regresan el tucumano Matías Orlando reemplazando al lesionado Jerónimo De la Fuente, y Lucio Cinti por Juan Imhoff, quien no viajó a Nueva Zelanda.

Los Pumas alinearán ante los All Blacks a Juan Cruz Mallía; Lucio Cinti, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martin González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

El banco de suplentes lo integrarán Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Guido Petti, Santiago Grondona, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz y Santiago Cordero.

La formación de los All Blacks frente a Los Pumas

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, All Blacks, enfrentará a la Argentina como local el sábado con la misma formación que logró una gran victoria de visitante ante Sudáfrica, por 35-23, por la segunda fecha del Rugby Championship.

El entrenador Ian Foster dispuso que el equipo sea con Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Caney Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samson Taukei'aho y Ethan de Groot.

Serán suplentes Codie Taylor, George Bower, Fletcher Newell, Tupou Vaa'i, Akira Ioane, Finlay Christie, Stephen Perofeta y Quinn Tupaea.

El recuerdo de la victoria de Los Pumas ante los All Blacks

Los Pumas vencieron por primera vez a los All Blacks (25-15) en el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la edición 2020 del Tri Nations, en Sydney.

Este cotejo se jugó en el Bankwest Stadium y todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión. Para los All Blacks, tricampeones del mundo, sumó un try, una conversión y un penal de Richie Mo'unga y un try de Sam Cane.

Sánchez no viajó a la gira por padecer una ruptura fibrilar del gemelo derecho de la que se resintió y no logró recuperarse a tiempo. Todo apuntaría que su vuelta se daría en las últimas dos fechas del Rugby Championship contra Sudáfrica.