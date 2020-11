Los Pumas ganaron el último amistoso y ya piensan en el debut en el Tres Naciones

Los Pumas venció este sábado al combinado Rugby Australia Selection por 57 a 24, en el segundo y último amistoso celebrado en Sidney, preparatorio para el debut del próximo sábado ante Nueva Zelanda en el Tres Naciones que se celebra en Australia.



El partido se jugó en el Leichardt Oval de Sidney, con la particularidad de que duró 90 minutos divididos en tres períodos de 30 cada uno en los cuales los parciales favorecieron a Los Pumas por 19-5 (1T) y 40-24 (2T).



Argentina debutará en el Tres Naciones, que no contará con la participación del vigente campeón mundial Sudáfrica, el sábado venidero a las 3.10 de nuestro país en el Bankwet Stadium de Sidney ante los All Blacks.



Los Pumas señalaron nueve tries por intermedio de Tomás Cubelli (2), Santiago Cordero (2), Santiago Carreras, Pablo Matera, Domingo Miotti, Juan Cruz Mallía y Sebastián Cancelliere, con tres conversiones de Nicolás Sánchez y tres de Miotti.



Para Rugby Australia sumaron tries Isi Naisarani (2), Triston Reilly y Mark Nawaganitawase, con dos conversiones de Will Harrison.



El combinado local, con jugadores que buena parte de ellos jugaron el fin de semana pasado ante los All Blacks y con experiencia en el Super Rugby, logró inquietar a Los Pumas en los primeros minutos del primer tiempo atacando por el lado del inexperto Francisco Gómez Kodela, señaló A Pleno Rugby.

?Final del partido.



¡Triunfo de @lospumas! Gran partido del equipo que ganó con tries de Santiago Carreras, Cubelli (2), Matera, Miotti, Mallía, Cordero (2) y Cancelliere. #VamosLosPumas ?? pic.twitter.com/rYfHzSNnVF ? Los Pumas (@lospumas) November 7, 2020

No obstante la agresividad en el contacto de Marcos Kremer y Matera, la velocidad de Carreras y Juan Imhoff y el panorama de Cubelli, inclinaron la balanza para el lado argentino.



En el segundo tiempo Argentina marcó la diferencia en ataque con velocidad, consistencia y acertadas carreras, pero también demostró que cada vez que fue atacado sufrió por la carencia de coordinación defensiva y se cometieron muchos penales.



Finalmente, en el tercer período, con los más inexpertos en la cancha, todo fue con mas pujanza que orden, con elementos de Los Pumas que están sumando experiencia en cada minuto de juego ante calificados rivales siendo el futuro del equipo.



El entrenador Mario Ledesma logrará un buen balance, especialmente en el primer tiempo cuando jugó el equipo más parecido al titular.