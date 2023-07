Los Pumas perdieron 41 a 12 ante los All Blacks

Los dirigidos por Michael Cheika, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, no pudieron en el puntapié inicial a una temporada que tiene como objetivo principal el Mundial de Francia.

En el comienzo del encuentro, los All Blacks fueron arrasadores ante el Seleccionado argentino, que no pudo conseguir ningún try durante la primera parte del partido y los dirigidos por Ian Foster se fueron al descanso con un 31 a 0.

En la segunda mitad, el conjunto albiceleste pudo reorganizarse y contener las llegadas de los neozelandeses. Además, consiguió llegar dos veces al ingoal: primero con Lucio Sordoni a los 11 minutos del segundo tiempo y luego en la última jugada con Agustín Creevy.

Sin embargo, los de Michael Cheika tuvieron descuidos en la defensa y sufrieron a su rival. De esta manera, Nueva Zelanda acumula 32 victorias ante Argentina, que solo logró el triunfo en dos oportunidades y los equipos comparten un empate.