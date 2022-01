Los Pumas perdieron en la semifinal del Seven de Sevilla

Los Pumas 7s perdieron en el mediodía del domingo con Australia por 28-12 (parcial 21-7) en una de las semifinales del Seven de rugby de Sevilla, resultado que los marginó a la disputa de la medalla de bronce con Irlanda, perdedor de la otra llave ante Sudáfrica (26-0).



Al minuto de juego en el estadio La Cartuja, el equipo argentino logró adelantarse en el tanteador con un try de Luciano González, convertido por Felipe Del Mestre.



No obstante, los Wallabies dieron vuelta el marcador antes del descanso en base a un impecable trabajo colectivo, que facilitó las anotaciones de Corey Toole (4' y 8'), Henry Hutchison (6'), facturadas por Dietrich Roache -las dos primeras- y Maurice Longbottom.



En el segundo tiempo, mientras Los Pumas 7s chocaban insistentemente contra la barrera australiana, llegó el try que acabó con las esperanzas de una remontada, logrado por Longbottom (12') y convertido Roache.



El ingresado Franco Sábato, antes del final, descontó en el ingoal para los argentinos, que ahora buscarán el bronce frente a un rival al que ya le ganaron el sábado por la fase de grupos (19-12).



La formación inicial ante Australia estuvo compuesta por Santiago Álvarez, Joaquín De la Vega, Rodrigo Isgro, Gastón Revol, Del Mestre, González y Marcos Moneta.



El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ocupa el segundo puesto de la clasificación mundial con 53 puntos, detrás del campeón Sudáfrica, que el fin de semana pasado le ganó a los argentinos en la final del Seven de Málaga.



En las dos fechas anteriores, celebradas en Dubai, Emiratos Árabes, el seleccionado "albiceleste" terminó en el tercer lugar del podio.



Después de la competencia en Sevilla, el Sevens Series se interrumpirá hasta abril cuando regrese con el torneo de Singapur, a disputarse entre el sábado 9 y el domingo 10.