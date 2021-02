Los santamarianos Dardo Medina, Rubén Lagoria completaron la 2da etapa del SARR 2021

Se corrió en la jornada de hoy sábado la 2da etapa del South American Rally Race, competencia que unió la ciudad Chilecito en la provincia de La Rioja con Tinogasta ya en la provincia de Catamarca, una carrera durísima que se cobró varios participantes.

En la oportunidad los santamarianos Rubén Lagoria y Dardo Medina completaron la etapa un poco “averiados” pero con la cabeza puesta en la carrera de mañana domingo donde el SARR llegará a Santa María.

“el tanque comenzó a perder combustible y me empape todo, me salpicaba nafta en la cara y en las piernas, así que después de hacer más del setenta por ciento de la carrera llame a la organización y me exigieron que me pare en ese lugar que me irían a buscar porque era muy peligroso seguir la etapa así, hoy por ese tema penalice un poco pero mañana estamos todavía en carrera, nos decía Rubén Lagoria que corre con un quad.

En tanto Dardo Medina también tuvo complicaciones en una “olla” de arena, “se me paro la moto, ya venía con alguna falla y de pronto quede empantanado en las dunas, no podía salir de allí y estuve más 40 minutos, la etapa fue larga, hasta me caí y me dolía todo, yo vengo de estar parado por un problema en la espalda que tuve el año pasado y no me permitió entrenar bien para esta carrera”, nos comentaba Dardo Medina.

El equipo cuenta con el auspicio de Stihl Powertools, Super Dioli Hnos , Refinor Santa María, Nuevo Sol motos, Farmacia Yokavil, Jaime Deportes, Harmar SRL y la Municipalidad de Santa María gestión de Juan Pablo Sánchez, en tanto que Lagoria y Velarde quieren agradecer a, Daytona Boxes, Despensa 9 de Julio, Prof. Raúl Navarro, Limpito 1° y Velarde Comunicación Visual.

La carrera llegara este domingo a Santa María, para ello en intendente Juan Pablo Sánchez preparó un estricto control sanitario a modo de burbuja que funcionará en el camping municipal para esperar a la caravana de SARR que llega a unas 600 personas aproximadamente.