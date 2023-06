Los seis momentos que eligió Messi, a seis meses de la obtención del Mundial

Antes de sumarse a su nueva aventura en el inter Miami, Lionel Messi disfruta de sus merecidas vacaciones, tras el partido que jugó frente a Australia en la escala china de la gira por Asia de la Selección Argentina. Sin embargo, se esperaba que este domingo se expresara en sus redes sociales. ¿Por el Día del Padre? No. Es que, este 18 de junio se cumplen seis meses de la obtención del Mundial Qatar 2022. Y el capitán de la Scaloneta interrumpió sus vacaciones para recordarlo.

"Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos", arrancó el crack argentino en su cuenta de Instagram.

"Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron", siguió, para cerrar de la siguiente manera: "Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás".

Así, a medio año del histórico logro, Leo eligió seis momentos clave de la Copa del Mundo.



Los seis momentos que eligió Leo, a seis meses de Qatar

1- El golazo de Leo a México

Se trata del partido que la Argentina le ganó al equipo de Martino en octavos. Un partido chivo donde el DT argentino del TRI usó todo su conocimiento para embarrarle la cancha a la Selección. Le tapó la salida a De Paul y cortó todas las conexiones de los volantes con los de arriba: Messi, Lautaro y Di María. El equipo se fue al vestuario en el entretiempo con una sensación similar a la de la derrota con Arabia. Pero a los 64 minutos, los mexicanos tuvieron su primera distracción: le dieron un metro al diez, y Leo lo aprovechó. Recibió de su amigo Fideo Di María, acomodó la pelota y remató de afuera del área para meterla en el ángulo inferior izquierdo de Ochoa, que no pudo hacer nada. Después sí, llegó el golazo de Enzo Fernández, pero ese remate del capitán desde afuera del área fue clave para lo que vendría.

2 - Asistencia de Leo y gol de Nahuel Molina

Una asistencia mágica 'no look' de Lionel Messi y el definidor menos esperado. El primer gol de la Selección Argentina ante Países Bajos llegó en un momento donde había recuperado la posesión de la pelota, un ítem en el que 'sufrió en la etapa inicial, y en un momento perfecto para dar el golpe. Iban 35 minutos, la Albiceleste había empezado a crecer por la banda derecha, el sector más elegido para sus ataques, y desde ahí gestó el movimiento que terminó con una definición de goleador, pero del lateral derecho Nahuel Molina

3 - Messi sacó a bailar a Gvardiol y gol de Julián

A sus 35 años, Lionel Messi demostró por qué seguía (y sigue) siendo el mejor jugador del mundo y en la semifinal ante Croacia hizo cosas como si tuviera 20. Esa misma edad es la que tiene Joško Gvardiol, defensor croata que la rompió en el Mundial de Qatar 2022 siendo una de las grandes revelaciones aunque contra el genio no pudo hacer mucho. Messi lo sacó a pasear en la jugada del tercer gol (el segundo de Julián Alvarez) y el zaguero del Leipzig contó su experiencia.

4 - La tapada de Dibu a Kolo Muani

5 - Leo con la esperada copa

6 - La foto con su familia, tras obtener el Mundial