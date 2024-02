Lucas Biglia confirmó su retiro del fútbol y reveló el motivo por el cual nunca volvió a la Argentina

Este viernes, Lucas Biglia anunció su retiro del fútbol profesional. El mediocampista que supo ser una pieza clave de la Selección argentina de Alejandro Sabella tomó la decisión tras pasar seis meses sin club. Además, contó el verdadero motivo por el cual nunca volvió a jugar en la Argentina, pese a los ofrecimientos de Independiente y Argentinos Junios.

“Me fui de Turquía por una decisión más que nada familiar. El deseo de mis hijos, mi esposa, les di prioridad a ellos, el hecho de querer volver a estar con sus amigos. Así que deje a un lado la carrera futbolística. Volví acá (Italia) con la intención de seguir, pero era complicado. Tuve ofertas de Argentina, las cuales agradezco mucho, pero no era la intención. Fue pasando el tiempo y terminó en un retiro forzoso”, contó en entrevista con TyC Sports.

El volante de 38 años tenía contrato con el Istanbul Basaksehir de Turquía por un año más, pero decidió terminarlo de manera anticipada. Si bien esta nueva etapa es complicada, contó cómo fue acostumbrándose: “La primera parte del tiempo uno encuentra mucho hueco libre que lo ocupa para estar con la familia, pero pasado un tiempo, después de 20 años de compartir concentraciones, entrenamientos, empiezan a faltar y uno se encuentra medio perdido. De a poquito me fui acostumbrando”.

Además, Biglia reveló que está haciendo el curso de entrenador en Italia con el objetivo de “seguir un poquito ligado”, pero se lo toma con “mucha tranquilidad y disfrutando de otras cosas”.

Por qué Lucas Biglia no volvió a jugar en Independiente o Argentinos Juniors

Al igual que muchos jugadores de esa camada de la Selección, el volante terminó su camino en el fútbol lejos de la Argentina. A la hora de tocar de este tema, Biglia contó los verdaderos motivos y habló a corazón abierto con un mensaje impactante y emotivo: “Cuando me tocó decir que me iba de la Selección, no lo consulté con nadie. Terminó el partido, me fui a bañar, salí y tomé la decisión sin pensar, sin consultar. Fui en contra de mi familia, de mi representante, de mucha gente que quería que siguiera. Cada vez que me consultaban para volver a la Argentina lo primero que le decía era eso: 'no porque voy a sufrir algo que sufrí durante mucho tiempo y a esta altura de mi carrera no quiero que me pase'. Prefiero bajar el nivel de los clubes, jugar en una segunda división del país que sea, pero no quiero ir a sufrir a nivel emocional como me tocó sufrir”.

Además, aseguró que tuvo contactos con Independiente y Argentinos Juniors para regresar, pero “no entraba en los planes familiares en ningún momento”, aunque afirmó que “me reconforta mucho y lo agradezco”.

La posibilidad de volver a la Selección argentina en la formación de juveniles

Más allá de los resultados, la camada de jugadores del mundial 2014 y 2018 dejó un gran paso por la Selección argentina. Desde su experiencia, muchos están ligados a la formación de juveniles y, con Javier Mascherano, se puede abrir una puerta para Lucas Biglia.

“En enero fui a pasar las fiestas allá y estuve viendo un amistoso de la sub 23 contra Argentinos Juniors, estuve un ratito con él (Mascherano), hablé. Sería lindo”, afirmó. Sin embargo, reconoció que todavía le faltan algunos conceptos que busca perfeccionar: “Más allá de la experiencia que uno adquirió jugando al futbol, me gustaría formarme porque hay aspectos que uno desconoce de la profesión”.