Luis Suárez se aleja de Messi y se acerca a Cristiano Ronaldo

El principal y gran interrogante finalmente ha sido revelado. Lionel Messi anunció públicamente que seguirá una temporada más ligado al FC Barcelona (su vínculo finaliza en junio de 2021) pese a su deseo de cambiar de aire para ir en búsqueda de un proyecto superador y nuevos desafíos. En su relato, el argentino apuntó con dureza contra el presidente Josep María Bartomeu, quien se mostró inflexible en las negociaciones, exigiendo el pago de 700 millones o iniciar acciones legales.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Y que luego había otra manera, que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça no iría nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, comentó el '10?.

Tras esta noticia, el club catalán empieza a delinear el equipo de cara a la próxima temporada, en la que busca deshacerse de varios pesos pesados. En la lista de prescindibles del director técnico holandés Ronald Koeman aparecen Ivan Rakitic (regresó a Sevilla), Samuel Umtiti, Arturo Vidal (se encuentra en negociaciones con Inter) y Luis Suárez.

Pese al rumor que indicaba que la situación del Pistolero podría cambiar ante el discurso de su gran amigo Lionel Messi (desde que el rosarino envió el burofax mantuvieron reuniones prácticamente todos los días), tanto los medios españoles como los italianos sostienen que el goleador uruguayo está cerca de convertirse en nuevo futbolista de Juventus, donde compartirá el ataque con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

Sportmediaset explicó que el charrúa tendría acordado un contrato con la Vecchia Signora por 10 millones de euros por temporada, lo que lo convertiría en el segundo mejor pago del plantel, solamente superado por CR7. Marca, por su parte, agregó que la extensión del vínculo sería por dos años, con la posibilidad de extenderlo a un tercero. ESPN aportó que el ex Liverpool entrenó separado del grupo, por decisión del entrenador.

Lo que resta resolver es la salida de Luis Suárez de Barcelona, club con el que tiene un año más de contrato. El actual monarca de Italia no tiene intenciones de hacer una gran erogación de dinero y buscaría que llegue en condición de libre, por lo que el atacante debiera buscar una rescisión con los catalanes. Una alternativa es llegar a un acuerdo similar al que hizo Iván Rakitic para lograr su retorno a Sevilla. Los andaluces solamente pagaron 1.5 millones de euros por su ficha (monto que podría incrementarse debido a algunos objetivos).

Los medios europeos también informan que la próxima semana el futbolista realizará un examen de italiano para obtener la ciudadanía (su esposa, Sofía Balbi, es hija de un inmigrante de origen friulano) y de este modo no ocupar un puesto de extracomunitario dentro del plantel.

Vale mencionar que el Pistolero mantuvo una escueta comunicación telefónica con Ronald Koeman, en la que el DT le dejó en claro al uruguayo que no entra en sus planes. Barcelona se encuentra actualmente en la búsqueda de un nuevo delantero. Con Lautaro Martínez tachado de la lista debido a su alta cotización, en las últimas horas apareció como opción el holandés Memphis Depay.