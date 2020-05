Macabro: Un futbolista mató a su hijo que padecía coronavirus

El hecho fue confesado por el propio jugador, donde confesó que asfixió a su hijo con una almohada porque no lo quería. El niño fue asesinado hace 11 días y se detectó que se había contagiado de coronavirus.

El pequeño había sido ingresado en una clínica de Bursa el 23 de abril con fiebre alta y varios síntomas que coincidían con los del Covid -19. Ese mismo día el futbolista se comunicó con los médicos aduciendo que el niño tenía problemas respiratorios y terminó muriendo a las dos horas de ser ingresado a terapia intensiva.

"Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada", confesó Toktas al entregarse a la Policía 11 días después de haber asesinado a su pequeño.

Además, hizo una impactante revelación y dijo que el motivo del asesinato no fue porque el niño tenía coonavirus: "Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental", manifestó.