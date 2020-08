Maidana no descarta volver algún día a River y retirarse en el club

Jonathan Maidana se refirió al cierre de su carrera y a la chance de regresar a River para el retiro. “Me encantaría y sería lindo terminar donde tan bien la pasé, pero hay muchas cosas para poner en la balanza”, afirmó en un vivo de Instagram con Atilio Costa Febre,



El defensor de Toluca destacó que “la idea es hacer una evaluación en cada semestre”. Además, agregó: “Ojalá que el físico me acompañe para seguir unos años más. No me quiero apresurar con algo tan importante, porque el club está bien preparado y jugando cosas importantes”.



Con respecto a su recuerdo de River, fue contundente. “Fui muy feliz y estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas y todo lo que vino después. Tengo vínculo en México hasta diciembre y cuando se termine, veremos junto con la familia cómo sigue todo”, manifestó.