Mala noticia para Los Pumas: Santi Grondona se pierde el Mundial de Francia por lesión

Iban 34 minutos del segundo tiempo y Los Pumas aplastaban 55-3 a España, cuando Santi Grondona recibió una pelota en ofensiva y se le dobló la rodilla izquierda. El jugador no pudo continuar el partido y se retiró dejando una imagen preocupante para el seleccionado nacional: el surgido en Champagnat se fue llorando del campo de juego del estadio del Atlético de Madrid. Y la peor noticia para Los Pumas se conoció este domingo: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá el Mundial de Francia.

Es que el tercera línea de 25 años, que había ingresado desde el banco de suplentes a los 20 minutois de la segunda parte en reemplazo de Mateo Carreras, es una pieza fundamental del equipo y del grupo que conduce el entrenador Michael Cheika, por lo que su baja significa un golpe al corazón de este equipo que aspira a hacer historia en Francia.

Grondona participó de varios de los seleccionados juveniles hasta que fue convocado por Los Pumas en 2018, aunque su debut tuvo que esperar hasta noviembre de 2020, en una jornada histórica. Su estreno fue nada menos ante los All Blacks, el día que Los Pumas les ganaron por 25 a 15 en el Tres Naciones de aquel año.

El coach del seleccionado, Cheika, había hablado sobre la lesión de Santi Grondona en conferencia de prensa y, más allá de su cautela, de alguna manera anticipó su dolor y el peso de su baja. “Le hicieron una radiografía. Parece que esta mal, pero no queremos decir nada hasta que se aclare la situación. Él no está bien, eso es claro. Espero la información del médico. Este año pudo hacer una buena preparación, llegó tanto mental, como físicamente en un muy buen nivel con su juego. Lo que le pasó es algo que puede pasar. Es difícil para él, también para todos. Los jugadores de rugby tiene la capacidad de volver más fuertes. Vamos a salir adelante de esta situación por él, no queremos que su trabajo se pierda en vano”.

La ausencia de Grondona se suma a la de Nahuel Tetaz Chaparro, quien sufrió la ruptura del tendón de aquiles de la pierna izquierda en uno de los últimos entrenamientos previos al amistoso. Debutó con Los Pumas en 2010 con un triunfo ante Chile por 48 a 9 y aventajaba a Federico Méndez como el pilar con más duelos en el historial Puma por cinco partidos, ya que el mendocino contaba con 73 caps jugados entre 1990 y 2004.

Nahuel jugó 40 partidos en el Rugby Championship defendiendo la camiseta de Los Pumas y 6 en las Copas del Mundo, dos en el Mundial de Inglaterra 2015 y cuatro en el de Japón 2019. Éste de Francia iba a ser su tercer mundial consecutivo y lamentablemente su lesión se lo impidió.

Los Pumas derrotaron este sábado categóricamente a su par de España por 62-3 en un encuentro amistoso que fue el último test match previo a su participación en el Mundial de Francia 2023, que comenzará el próximo 8 de setiembre. El encuentro se celebró con motivo del centenario de la Federación Española de Rugby.

Los argentinos marcaron cuatro tries en el primer tiempo por intermedio del fullback Juan Cruz Mallía, el pilar Joel Sclavi, el wing Mateo Carreras y el medio scrum Tomás Cubelli. En la parte complementaria, sumaron cinco conquistas más alcanzados por el tercera línea, Marcos Kremer, los ingresados Jerónimo De la Fuente, Martín Bogado (2) y el tercera línea, Facundo Isa. Por su parte, el medio apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó un penal y siete conversiones.

La delegación argentina viajará el 2 de septiembre a la Ville de La Baule, una ciudad ubicada a 450 kilómetros de la ciudad de París, para afinar su preparación de cara al inicio del Mundial de Francia 2023. Los Pumas compartirán el Grupo D junto con los representativos de Chile, Japón, Samoa e Inglaterra -subcampeón mundial-, que será el rival del debut el 9 de septiembre en el Stade de Marsella.