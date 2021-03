Manuel La Serna, sub campeon en el Caribe

El tenista del NOA Manuel La Serna (17) cayó ajustadamente este sabado en el match final del torneo itf j5 sub 18 disputado en santa tecla -el salvador- ante el peruano Gianluca Ballotta por 16 6.4 6.3. El argentino tuvo ventajas de 6.1 y 4.2 en el 2do parcial no logrando cerrar el resultado, posibilitando la reaccion del peruano que terminó adjudicandose el tercer parcial por 63. De igual manera el jugador cerró la gira caribeña con un excelente resultado y volverá a bs as para preparar la proxima etapa que incluye Colombia -Bogotá JGB1- y Paraguay -Asunción J3.-