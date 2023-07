Marcelo Barovero ilusionó a los hinchas de River por la particular frase que deslizó

Marcelo Barovero llegó a River en 2012 gracias a las grandes actuaciones que tuvo en el Vélez de Ricardo Gareca. Poco a poco, se convirtió en un pilar fundamental del equipo y, en silencio, logró ganarse el cariño y la idolatría de los hinchas, sobre todo después del famoso penal atajado a Emmanuel Gigliotti en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 donde River eliminó a Boca. Trapito defendió el arco de River entre 2012 y 2016. (Foto: Twitter/@RiverPlate)

A pesar de haber dejado hace siete años el club, en el Millonario nunca se olvidaron de él y en cada mercado de pases pidieron su vuelta. En las últimas horas, Trapito dio una entrevista en la que recorrió su extensa carrera y dejó una frase que ilusionó a todos los hinchas del Millonario.

En el programa de DSports Radio que conduce Gustavo Kuffner, afirmó que no continuará en el fútbol mexicano y que escuchará las ofertas que tengan para él. Sin embargo, comentó cuál es su principal deseo. “No descarto volver a la Argentina, no pasa por mi cabeza retirarme ahora”, dijo. "No descarto volver a la Argentina", dijo en una entrevista con DSports Radio. (Foto: Twitter/@RiverPlate)

Los hinchas de River rápidamente se hicieron eco de sus declaraciones y están expectantes a ver qué va a pasar con el jugador que defendió el arco millonario entre 2012 y 2016. Durante sus cuatro años en el club, ganó un torneo local, la Copa Campeonato 2014, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores 2015 y la Suruga Bank 2015.