Marcelo Gallardo sorprendió a todos y confirmó los 11 de River para jugar con Boca

Marcelo Gallardo suele jugar al misterio con las formaciones de sus equipos para los partidos y pocas veces lanza el once que saltará a la cancha en la previa de los juegos. Sin embargo, los periodistas insisten en cada conferencia de prensa para poder saber los apellidos titulares y pocas veces tienen la suerte de recibir una confirmación del DT de River Plate.

Sin embargo, la conferencia previa al Superclásico con Boca Juniors fue absolutamente diferente. El Muñeco apareció en la sala de conferencias y sorprendió a todos: “Buenos días... Comenzamos”, dijo como antesala.

Y lanzó al equipo que jugará de titular el domingo desde las 19 en el Estadio Monumental por la 7ª fecha de la Copa de la Liga: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

“Antes que de que comiences, que preguntes... Armani, Rojas, Paulo Díaz, González Pirez, Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, De La Cruz, Barco y Álvarez. Ese es el equipo. Antes que preguntes”, recitó el entrenador Millonario desatando las risas y los aplausos de los cronistas presentes. “¿Ya podemos terminar?”, siguió con el chiste. “Hay emoción eh”, le reconoció el periodista.

La introducción del estratega riverplatense no solamente dejó sin efecto a la primera pregunta que siempre le suelen realizar en las conferencias sino también a todo tipo de especulaciones de cara a las próximas 48 horas, teniendo en cuenta que se rumoreaba que Juan Fernando Quintero podía llegar a quedarse con el lugar de Nicolás de la Cruz.

Sobre el final del contacto con la prensa en el River Camp, a Gallardo le preguntaron por qué había tomado la decisión de confirmar el equipo. Y respondió jocosamente: “Lo sentía así. Cuando no lo doy, no lo doy. Cuando lo doy, me cuestionan también que lo doy. Lo sentí así”. Y fue contundente cuando le mencionaron la idea de confiar tanto en su equipo que no le preocupaba darle pistas al rival: “Confío en mi equipo”.