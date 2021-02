Marcio Yampa avanza en el South American Rally Race

El belicho Marcio Yampa, que participa en la categoría N1 de motos sobre una KTM 450, representando a su equipo MEB Belén Rally, avanza dentro del SARR 2021, carrera que llego el día de hoy a Tinogasta luego de una larga y duda travesía.

Yampa, que tiene moderada experiencia adentro del enduro, logro sortear las difíciles dunas de Fiambalá con un trabajo a conciencia.

“fue difícil lo que me toco sortear el día de hoy, pero estoy consciente que este tipo de carreras es así, estoy aprendiendo a cada kilómetro, objetivo dos cumplido, paso a paso, tuve algún problema con el sistema de navegación, se me apagaba y perdía señal, por suerte recién vino un técnico de la organización y me cambio el Stella, mañana me encontraré con mi gente de paso por Belén, va a ser un gusto recibir todo el cariño de ellos”, nos comentaba Yampa.

El piloto oriundo de Belén corre con el apoyo de la Municipalidad de San Fernando y su intendente José Figueroa, al igual que la Municipalidad de Corral Quemado y su intendente Isidro Gómez, además de DGR Motos, Reales MX, Gomería Gómez, Metalúrgica Jairo, Lavandería Santa Bárbara, Angely Motos y al Dr. Gustavo Manrique Jr.