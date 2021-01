Marcos Rojo se entrenó en Boca y el lunes firmaría su contrato

Marcos Rojo se entrenó este domingo en el predio que Boca Juniors tiene en Ezeiza, el lunes se hará la revisión médica y firmará el contrato que lo ligará con el club de la Ribera y arrancará la pretemporada con sus nuevos compañeros, a las órdenes del director técnico Miguel Ángel Russo.



Allegados al jugador señalaron que ya está todo acordado para que el futbolista se desvincule desde este domingo a la noche del Manchester United (una vez cerrado el mercado de pases de invierno en Europa) y se entrene desde el lunes con su nuevo equipo, que trabajará en el predio de Casa Amarilla.



El contrato con el ex Estudiantes de La Plata sería por dos años, con opción a otro año si las partes así lo acordaran.



El lateral y marcador central que jugó dos mundiales con el seleccionado argentino (Brasil 2014 y Rusia 2018), y convirtió un gol en cada uno de ellos, viene de cumplir un exigente entrenamiento acompañado de los profesionales que lo asisten, quienes indicaron que su estado físico es óptimo.



El plantel boquense goza de un día de descanso, tras entrenarse desde el miércoles pasado en Ezeiza, en donde cumplieron con estrictos protocolos que el club dispuso para la primera etapa de la pretemporada. Los hisopados a los jugadores llevaron tranquilidad al cuerpo técnico ya que todos dieron negativo.



Los protocolos incluyeron también otras medidas, como no bañarse en los vestuarios compartidos, comida en viandas y poco contacto entre los futbolistas hasta el domingo.



Desde el lunes, en el predio Pedro Pompilio de Casa Amarilla, comenzará la etapa de entrenamientos en doble turno y concentración en el Hotel Intercontinental del centro porteño.



Hasta el miércoles, el plantel de Boca se entrenará Casa Amarilla, y después volverá al predio de Ezeiza.



El sábado 6 de febrero, Boca jugará un partido amistoso ante Talleres de Córdoba, cuyo plantel estará haciendo la pretemporada en Buenos Aires.



En cuanto a los contratos con los jugadores formados en el fútbol juvenil "xeneize", despunta un posible conflicto con el mediocampista Alan Varela, quien tiene vínculo con el club hasta 2023, pero su representante no aceptó la mejora en el contrato que ofrece Boca: por ahora no hay acuerdo con el talentoso volante.



El resto de los juveniles promovidos por el DT Russo aceptaron las mejoras propuestas por Boca, entre ellos el "Changuito" Ezequiel Zeballos, quien ya firmó la extensión de su contrato.



Boca, actual bicampeón del fútbol argentino tras ganar la Superliga 2019/2020 y la Copa Diego Maradona el 17 de enero pasado ante Banfield en San Juan, tiene por delante una cargada agenda.



A mediados de febrero comenzará a disputar una nueva edición de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol (LPF); después jugará el partido ante Claypole por la Copa Argentina con fecha y cancha a confirmar; y en abril comenzará a disputar la Copa Libertadores 2021.