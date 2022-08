Marcos Rojo sufrió un desgarro y estará tres semanas fuera de las canchas

Boca Juniors sufrirá una importante baja de cara a sus próximos compromisos por la Liga Profesional y la Copa Argentina. Este lunes se confirmó que Marcos Rojo sufrió un desgarro en el soleo de su pierna derecha, lesión que los alejará de las canchas por unas tres semanas.

El defensor, capitán del equipo desde la salida de Carlos Izquierdoz, iba a ser titular el último domingo ante Patronato, pero una molestia le impidió jugar y su lugar fue ocupado por Facundo Roncaglia.

Este lunes, a Rojo se le realizaron los estudios médicos correspondientes para constatar el grado de la dolencia. “Lesión muscular grado II en el soleo de la pierna derecha”, detalló el parte médico pubicado en las redes sociales de Boca.

El zaguero central será baja por unos 20 días, de manera que se perderá al menos cinco partidos del Xeneize: cuatro por la Liga Profesional (ante Platense, Racing, Rosario Central y Defensa y Justicia) y uno por la Copa Argentina (frente a Agropecuario de Carlos Casares, por los octavos de final).

De la velocidad de su evolución dependerá si podrá estar disponible para el choque ante Atlético Tucumán, actual líder del torneo, programado para el fin de semana del 27 de agosto.

Será una sensible baja la que tendrá que afrontar el entrenador Hugo Ibarra ya que, en lo que va del torneo, Rojo no solo había hecho su acostumbrado aporte en la última línea, sino que también le había sumado una cuota goleadora. Junto a Sebastián Villa y a Exequiel Zeballos, el defensor es uno de los máximos artilleros del Xeneize, todos ellos con tres conquistas.

Silencio en Boca: es el equipo más goleado del torneo y ni los futbolistas ni el DT dieron explicaciones

Como pocas veces, Boca tiene números preocupantes. La llegada de Hugo Ibarra no pudo torcer la mala racha que atraviesa y sigue en caída libre. Tras la derrota por 3-0 ante Patronato de Paraná, el Xeneize se transformó en el equipo más goleado del torneo con 19 goles en contra. Tiene dos más de Central Córdoba, Tigre y Lanús, el último del torneo, que sufrieron 17.

Pero eso no es todo. Con 11 fechas jugadas de la Liga Profesional, el Xeneize suma 15 puntos y está a diez de Atlético Tucumán, único líder del torneo.

Esta es su sexta derrota en el torneo y tercera consecutiva de visitante: 0-1 vs. Central Córdoba, 1-2 vs. Unión, 0-3 vs. Banfield, 1-2 vs. San Lorenzo, 0-2 vs. Argentinos y 0-3 vs. Patronato. Boca perdió 3-0 con Patronato (Foto: Fotobaires)

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, y el plantel se retiraron del estadio Presbítero Grella, de Paraná, sin hablar con la prensa luego de la categórica derrota.

Con caras largas caminaron el largo pasillo que los llevó al ómnibus que luego los transportó al Aeropuerto de Paraná para volver en vuelo a chárter hacia Buenos Aires.

El técnico no dialogó con los medios tras las tres derrotas que sufrió desde que asumió luego de que Sebastian Battaglia fuera despedido el 6 de julio pasado.