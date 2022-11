Mario Kempes lanzó una dura advertencia a la selección: "Si no cambia, hace las valijas"

La selección argentina afrontará un duelo crucial este sábado desde las 16 horas en el estadio Lusail frente a México por la segunda fecha del grupo C en el Mundial Qatar 2022. La derrota ante Arabia Saudita cambió los planes de la Albiceleste y uno de los emblemas de esta camiseta advirtió que debe haber modificaciones para esquivar el peor escenario.

Mario Alberto Kempes volvió a referirse a la actualidad del seleccionado después de sus críticas frente a la caída contra el conjunto árabe. “Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo. Se confió y, cuando quiso reaccionar, ya era tarde”, declaró el hombre que dijo presente en el homenaje a Diego Maradona en Doha a dos años de su fallecimiento.

En este sentido, resaltó la necesidad de modificar lo exhibido el último martes para evitar una dolorosa eliminación en primera ronda emulando lo ocurrido en el Mundial Corea-Japón 2002: “Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, mañana hace las valijas para ir a casa”.

“No hay que pensar más en la derrota del primer partido, hay que concentrarse en lograr la victoria en los dos próximos juegos con México y Polonia. El equipo tiene tiempo para recuperarse”, expresó Kempes y añadió que cuenta con plena fe para avanzar a los octavos de final: “Claro que creo que puede clasificar; si no lo pensara, no estaría aquí en Qatar; ya me hubiera ido a mi casa”. Lionel Messi anotó el único gol de la selección argentina en la derrota 2-1 ante Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022

En charla con Télam, se mostró confiado por la respuesta de los futbolistas después de haber perdido tras 36 partidos invicto: “Argentina nunca baja los brazos, sobre eso pongo la firma. El futbolista siempre responde”. Sin embargo, también se refirió al azar del fútbol en el caso de que el equipo no logre una victoria: “No se trata sólo de la responsabilidad de decir: 'hoy quiero ganar'. ¿Y si la pelota no entra?”.

“Esto es fútbol, es una lotería, podes ganar o perder. A lo mejor Argentina mañana no tiene la suerte de lograr el resultado que necesita pero le quedará otro partido y dependerá también del otro que se juega mañana”, sentenció.

El campeón del mundo en 1978 ofreció estas declaraciones en medio del evento organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que contó con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, junto a diferentes protagonistas de ambos campeonatos logrados en ese año y en 1986 sumado a otras leyendas del seleccionado como Juan Pablo Sorín, Javier Zanetti y Diego Pablo Simeone. Mario Alberto Kempes, presente en el homenaje a Diego Maradona en Qatar

Al respecto, el excampeón del mundo comentó a Infobae, Kempes declaró lo que había significado Maradona en su vida: “Es un lindo homenaje porque Diego nos ha dado todo. Lo tuve como compañero y lo disfruté. Como contrario lo sufrí”.

Esta aparición lo devolvió a la escena pública después de que el exfutbolista de 68 años haya criticado a la Albiceleste el mismo día de la inesperada derrota contra Arabia Saudita. Allí, había señalado cierta subestimación frente al debut mundialista: “Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos y lo pagó. Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son las figuras y son los elegidos por todos como candidatos a ganar el campeonato del mundo y a empezar de cero”.

“Creo que no supieron leer el partido. No supieron estar a la altura de las circunstancias. No sé si será que los partidos invictos puedan influir en este partido, pero es que nunca se había jugado ante una selección dentro de las 20 clasificadas”, manifestó en diálogo con Radio 95.1 Pulso.

El conjunto de Lionel Scaloni disputará este partido con el resultado puesto de Arabia Saudita contra Polonia, que jugarán a partir de las 10 en el Estadio Ciudad de la Educación. Sin margen de error, la selección argentina debe ganar para continuar dependiendo de sí misma con el objetivo intacto de lograr la clasificación a octavos de final.