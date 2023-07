Martín Demichelis fue sorprendido con un inesperado homenaje: "No lo puedo creer"

En su primer semestre como entrenador profesional de un plantel superior, Martín Demichelis se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol, un torneo que había resultado esquivo para River durante la era Marcelo Gallardo, hasta casi el final de su etapa.

Desde que llegó a la Argentina, el nuevo director técnico del Millonario causó furor, sobre todo en los hinchas. Tal es así que una admiradora decidió hacerle un regalo inesperado.

Demichelis empezó a romper el papel que cubría a un cuadro y de pronto vio su cara, prácticamente igual. Se llevó una sorpresa que lo dejó literalmente boquiabierto y solo podía expresar frases sueltas: “No lo puedo creer. Qué barbaridad. Impresionante. Parece una foto. Qué locura. Es increíble. No puede ser que esté pintado”.

Inmediatamente, le apuntó a la autora y le dedicó unas sentidas palabras: “Te felicito, me sorprendiste mucho”.

Visiblemente emocionada, la artista le contó un poco de la experiencia, que no fue para nada sencilla: “Era mi sueño y era mi deseo porque hay mucho puesto en la pintura. A veces no se conoce el contexto ni el sacrificio de las miles de horas, porque no se pinta fácil, sobre todo esos detalles del pelo y la barba”.

El entrenador halagó la obra y aseguró que se sentía muy a gusto. También agregó que en todo momento creía que era una foto, hasta que tocó el lienzo para comprobar que efectivamente se trataba de una pintura.