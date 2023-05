Martín Demichelis habló tras el empate de River y fue contundente: No hay más margen de error

River Plate empató 1-1 con Sporting Cristal y complicó sus chances en la Copa Libertadores de América. Está obligado a ganar los próximos dos partidos para seguir dependiendo de sí mismo.

Martín Demichelis advirtió que su equipo no puede perder más puntos: “No hay más margen de error: hay que ganarle a Fluminense para llegar con chances”. Además, el entrenador reconoció su mal momento y aseguró que no se rinden: “Estamos últimos en el grupo, pero mientras haya posibilidades matemáticas, buscaremos la clasificación: dependemos de nosotros. Mientras haya vida, vamos a pelear”.

Respecto al encuentro que terminó igualado en Perú, el director técnico dejó un análisis claro: “Estuvo a la vista que vinimos a ser protagonistas, pero una jugada desafortunada nuestra lo hizo cuesta arriba. Luego erramos el penal y terminó en empate. Todavía dependemos de nosotros y vamos a luchar muchísimo para ganar los próximos dos partidos y lograr la clasificación”.

Demichelis también comparó el duelo ante Sporting Cristal con el triunfo por la Liga Profesional: “No hay nada que reprocharse, intentamos ganar el partido por todos lados con muchas chances de gol. Nos faltó esa cuota de suerte que se necesita para ganar. Hay que sostener lo bueno y corregir lo malo. Hoy jugamos mejor que contra Platense, pero nos faltó un gol más”.