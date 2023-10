Martino dio detalles de la lesión de Lionel Messi y explicó el riesgo que corre

Desde hace varias semanas que el principal tema de atención dentro de los pasillos del DVN PNK Stadium de Fort Lauderdale es la salud de Lionel Messi, quien se perdió cinco de los últimos seis juegos del Inter Miami (en el medio jugó contra Toronto FC, pero a los 37 minutos del primer tiempo fue reemplazado), incluido la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo.

En la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Chicago Fire en condición de visitante, Gerardo Tata Martino fue nuevamente consultado sobre si la Pulga podrá sumar minutos. El director técnico argentino volvió a apostar por la cautela y no brindó mayores precisiones. “En el caso de Leo Messi, lo que dijimos estos últimos días. Veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje”, esbozó.

“Él debería empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy, podría ser mañana. Lo que pasa que justo mañana es el día del partido. A lo mejor hoy hace la primera parte de la entrada en calor, pero sólo por una cuestión de tener un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él, y el resto del equipo hace un entrenamiento mucho más liviano en función de lo que viene entrenando”, comentó el DT antes de la práctica. Y luego, añadió: “Cada vez está más cerca de un entrenamiento normal y por eso es que lo vamos evaluando en el día a día”.

Vale destacar que el capitán de la selección argentina finalmente no practicó junto al grupo, pero sí saltó al campo de juego y realizó algunos trabajos con pelota. El entrenador dio detalles de la lesión y el riesgo que corre: “Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior”.

“Evidentemente si está bien en el club va a estar bien en la Selección. El compromiso que tiene Leo en la Selección está fuera de discusión. Y era algo que nosotros reconocíamos de antemano, el club reconocía porque además ahora tenemos otra vez 12 convocatorias y no solo pasa con él, pasa con el resto de los jugadores. Todos quieren estar acá y todos quieren estar en la selección. Nosotros hacemos un manejo de una lesión en este caso en función de nuestras necesidades, si esas necesidades también coincide con la de cada uno de ellos en la selección, bienvenido sea”, soltó Martino sobre la factible pérdida del rosarino en caso que sea llamado por Lionel Scaloni para afrontar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay (12 de octubre, en el Monumental) y Perú (17 de octubre, en Lima).

Al ser nuevamente consultado sobre el regreso del 10, el Tata explicó: “Cualquier cosa que vaya a decir si no se cumple se tomaría... Hoy yo parezco el mayor vendedor de entradas de la MLS. Como si yo tuviera algo que ver con la venta de los tickets y a nosotros nos preocupan los jugadores. Con Gregore hace dos meses que no me preguntan nada; una vez cada tanto, pero esto es de todos los días. Esto se da aquí por esta circunstancia, y lo entiendo, por eso contesto. Lo que pasa es que cuando es tan reiterativo no puedo dejar de decir siempre lo mismo. Me preguntaron hace 3 días y pasaron nada más que tres días, dos entrenamientos solamente. Es reiterativo porque se trata de Leo y lo entiendo. Te diría un mes si supiera que es un mes. El otro día decían que estaba fuera de la liga por toda la temporada. ¿Y? ustedes no corren ningún riesgo; dicen un mes, no es un mes, son 40 días o 20 días. A ustedes no les pasa nada. Yo cometo un error gravísimo si digo algo en forma apresurada, por eso evito los tiempos exactos. Entiendo el deseo de conocer los tiempos exactos, si tuviera los tiempos exactos los diría, pero no los tengo”.

Las lesiones es un problema que viene azotando al plantel de las Garzas durante gran parte de la temporada. Durante su contacto con los medios, el estratega argentino confirmó que Leo Campana descansará contra Chicago Fire y que aguardará por su evolución de cara al choque contra Cincinatti FC. Algo similar sucede con Jordi Alba, quien apunta a reaparecer en el duelo ante Charlotte.

“Cada uno de ellos entrenó en el momento que tenía que entrenar, con la intensidad que tenía que entrenar para evaluar si estaban en condiciones de jugar el partido. No soy una persona de tirar a los jugadores a la cancha por una necesidad futbolística o de resultados, nosotros necesitamos tener a todos los jugadores sanos y entendemos que hablamos de jugadores muy importantes, pero ningún jugador que no esté en condiciones de jugar va dar mejor respuesta que uno que está sano”, remarcó Martino.

A falta de cuatro compromisos, Inter Miami aún sueña con meterse en zona de Repechaje a los Playoffs de la MLS al ostentar 33 unidades, cuatro menos que DC United y cinco que New York FC, últimos en acceder a este lugar de privilegio. Un dato alentador para las Garzas es que ambas franquicias solamente tienen dos juegos en el horizonte, y en uno de ellos deberán enfrentarse.