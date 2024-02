A todo o nada Mascherano se mostró autocrítico tras el empate ante Paraguay dejó en claro que ya no hay margen de error La Selección argentina rescató un empate que lo deja con chances de clasificar a París 2024. Deberá vencer sí o sí a Brasil en el último partido para no depender de nadie. “Tal vez tengan suerte y me quede un solo partido”, disparó para sus críticos.