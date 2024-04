Masiva concurrencia en la primera observación femenina de Voley

El domingo en las instalaciones del club Olimpia, el departamento de selecciones de la Federación Catamarqueña de Voley, realizó la primera observación para la conformación de las selecciones femeninas sub 14, sub 16 y sub 18.

Cerca de 200 chicas en las diferentes categorías se hicieron presentes y fueron seguidas atentamente por los encargados de cada división. Cabe recordar que Angeles Fuentes y Agustina Mascareño están a cargo del sub 14 como directora técnica y asistente respectivamente, Iván Leguizamón y Albana Benítez en sub 16, mientras que Fernando Viel junto a Romina Tapia en sub 18.

Luego de la visoria se realizó el primer corte de jugadoras y las seleccionadas seguirán trabajando en próximas convocatorias hasta conformar el plantel definitivo. También se hará una concentración similar en el interior.

Masculino en Belén

El departamento de selecciones estuvo presente el pasado fin de semana en el departamento Belén para observar a jugadores del interior provincial. La misma se llevó a cabo en el club Peñarol y los cuerpos técnicos pudieron avanzar en la selección y detección de jugadores.

Los seleccionados en cada división se sumarán a los que fueron observados en capital para la continuidad del trabajo con vistas a los torneos Nacionales.