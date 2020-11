Masters de Londres: Diego Schwartzman debuta ante Novak Djokovic: hora y TV

No antes de las 11 de la mañana, Diego Schwartzman tendrá la posibilidad de seguir haciendo historia cuando enfrente a Novak Djokovic, número 1 del mundo, en el debut del Masters de Londres. El argentino y el serbio comparten la zona “Tokio 1970”, que completan el ruso Daniil Medvedev (4°) y el alemán Alexander Zverev (7°).

El tenista porteño de 28 años será el primer argentino en las ATP Finales en siete años, ya que el último en participar fue el tandilense Juan Martín Del Potro en 2013. Su partido contra el serbio será transmitido por ESPN.

El argentino perdió con “Nole” las cinco veces que se enfrentaron, la última este año en la final del Masters 1000 de Roma, y también tiene historial desfavorable con Medvedev (0-4), mientras que está igualado con el teutón Zverev (2-2).

Los dos mejores de cada grupo se cruzarán en semifinales y la final del certamen, con premios por 5.700.00 euros, está programada para el domingo 22 de noviembre.

En el primer día de partidos, el austríaco Dominic Thiem (3) superó al a griego Stefanos Tsitsipas (6) por 7-6 (7-5), 4-6 y 6-3; mientras que más tarde el español Rafael Nadal (2) derrotó al ruso Andrey Rublev (8) por 6-3, 6-4.

Diego Schwartzman: “Muchos nervios”

Diego Schwartzman empieza a cerrar de a poco el círculo de un 2020 realmente perfecto. El nacido en Villa Crespo mostró su mejor nivel y por primera vez en su carrera, a los 28 años, logró colarse en el Top 10. No solo eso, sino que logró el ticket para el Masters de Londres, donde se enfrentan los mejores ocho tenistas del mundo.

El argentino manifestó en rueda de prensa que en su debut contra Novak Djokovic habrá “muchos nervios”, pero espera que le afecten de forma positiva.

“Creo que en el primer partido siempre hay nervios, conozcas o no el torneo. Sin duda la mayoría corre con la ventaja de haber jugado muchas veces aquí, y cuando uno vuelve a un torneo sabe si juega bien o no, conoce la pelota, la cancha... Para mí todo es nuevo, habrá muchos nervios seguro, pero también es lo bonito de este deporte. Espero que los nervios me afecten para bien”, reflexionó.

“Contra Djokovic tienes que salir al 100 por ciento y si él no está a tope quizás tengas oportunidades”, dijo Schwartzman sobre el serbio, que será su rival este lunes a las 11 (hora de la Argentina).

Además, el Peque bromeó sobre su predicción antes del sorteo, en la que eligió como rivales preferidos a los que fueron ubicados en el otro grupo. “Cuando vi el sorteo se burlaban de mí mis amigos por haber nombrado como favoritos a los del otro grupo. De todo modos sabíamos que cualquiera de los dos grupos es durísimo”, explicó.