Mauro Icardi dio marcha atrás y tomó una fuerte decisión en medio del conflicto con Wanda Nara

Mauro Icardi no jugará esta noche para el Paris Saint Germain por la Champions League. Aunque fue convocado por el entrenador Mauricio Pochettino, el delantero finalmente tomó la decisión de no ser parte del equipo porque no se siente bien anímicamente por el conflicto que atraviesa con su mujer Wanda Nara.

El diario deportivo L´Equipe confirmó que Icardi no estará en el Parque de Los Príncipes ante Leipzig. De acuerdo a la información, el goleador no se siente en condiciones de jugar después de dos días sin entrenarse y la estaría pasando mal.

“Mauricio Pochettino tenía previsto tenerlo en la plantilla pero el delantero del PSG fue excusado por el club por su situación familiar. Actualmente se encuentra en París, después de haber realizado un viaje de ida y vuelta a Milán, pero no se siente capaz de jugar. Está muy afectado por la separación anunciada por su esposa Wanda Nara el sábado por la noche”, publicó el mencionado diario parisino. En su situación actual, Icardi siente que no puede aportarle al equipo porque tiene su cabeza puesta en los problemas con Wanda. Primero necesita resolver ese aspecto de su vida privada, aunque el entrenador quería contarlo para el partido de hoy porque tiene lesionado al brasileño Neymar y suspendido al argentino Di María. De hecho, esta mañana apareció en la lista de convocados.

Una de las fuertes versiones indica que Wanda tiene pensando viajar a la Argentina y quedarse a vivir un tiempo para tratar de dejar atrás la crisis con Icardi, lo que podría afectar al futbolista ya que se quedaría solo en Paris, incluso lejos de sus hijas.