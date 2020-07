Mauro Zárate arregló su contrato y continuará en Boca

Mauro Zárate se puso de acuerdo con la secretaría de fútbol de Boca, que conduce Juan Román Riquelme, para renovar por un año su contrato, que había vencido el 30 de junio último, con una cláusula de extensión por seis meses más, dijeron anoche fuentes de la institución xeneize.



El acuerdo dejó afuera el permiso de salida en los primeros seis meses que quería el futbolista y que era una de las trabas que dificultaron la negociación, pero sí se podrá modificar el monto del contrato en pesos según la variación de la cotización del dolar.



Zárate fue señalado semanas atrás como una de las prioridades para el entrenador Miguel Russo, quien habló con el delantero la semana pasada. En ese diálogo, al DT le quedó en claro el deseo del jugador de seguir en el plantel del último campeón de la Superliga.



El ex atacante de Vélez tuvo ofertas de un club de Italia y de los Angeles Galaxy de los Estados Unidos, que dirige Guillermo Barros Schelotto, quien lo llevó a Boca a mediados de 2018.



El "Mellizo" tuvo una charla hace unos días vía celular con Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, para enterarse cómo estaba la negociación y cual era la idea del club "xeneize" con el ex jugador de Lazio, Inter y Fiorentina de Italia, entre otros equipos.



En este mercado de pases, el técnico Russo tenía tres prioridades: las renovaciones de Carlos Tevez, Mauro Zarate y Franco Soldano.



La de Tevez ya está resuelta de palabra y solo falta la firma del ídolo boquense, ahora se espera que la próxima semana también firme Mauro Zárate y solo queda por solucionar la del ex delantero de Unión, cuyo pase pertenece al Olympiacos de Grecia.



El lunes habrá una nueva negociación entre el representante del delantero, Hernán Rubiola, y la dirigencia del club griego para ver si es posible bajar el valor de un nuevo préstamo por 18 meses.



Ayer un integrante del departamento de fútbol "xeneize" dialogó con Jonathan Calleri, de último paso por el descendido Español de Barcelona, pero la idea de el grupo inversor dueño del pase del jugador es que siga su carrera en Europa, ya que tendrían una oferta de un club de ese continente.



Mauro Zárate, de 33 años, llegó a Boca en julio de 2018 y jugó 65 partidos, en los cuales convirtió 17 goles. Más allá de las estadísticas, el delantero nunca mostró en el club de la Ribera el nivel que tuvo Vélez o en los clubes de Europa en donde estuvo en su larga carrera, tras debutar en 2004 en el equipo de Liniers.