Mauro Zárate le respondió a Vélez: "Estoy donde quiero"

Mauro Zárate reafirmó que su actual club, Boca Juniors, es el lugar en el que desea estar, como respuesta indirecta a quienes rechazaron en las últimas horas un posible retorno a Vélez Sarsfield para tener mayor continuidad.



"Yo hice lo que tenía que hacer y gratis. Estoy donde quiero" publicó Zárate en su cuenta de Instagram, luego de recibir críticas de ex compañeros y dirigentes de la entidad de Liniers.



Zárate, formado en Vélez, regresó al club a principios de 2018 a préstamo para colaborar con un equipo que por entonces peleaba el descenso y fue recibido como un ídolo por los hinchas, tanto en el aeropuerto de Ezeiza como en el estadio José Amalfitani.



Seis meses después de asegurar que en su regreso al país sólo jugaría en Vélez, Mauro Zárate firmó contrato con Boca durante el transcurso del Mundial Rusia 2018, seducido por el objetivo de ganar la Copa Libertadores y retornar a la Selección Argentina, lo que despertó la ira del pueblo velezano.



El rumor de su vuelta a Vélez se originó después de que Carlos Compagnucci, ayudante del nuevo entrenador Mauricio Pellegrino, dijera que un jugador de su categoría siempre interesa si quedara libre de Boca, al margen del problema que tiene con los hinchas, quienes consideran al jugador como un "traidor".



Instalado el tema, el futbolista de Vélez Lucas Robertone aseguró que Zárate "no sería bien recibido en el plantel"; el director deportivo Pablo Cavallero afirmó que "no puede pisar el club" mientras gestione la actual dirigencia y otro directivo, Mariano Lizardo, sentenció: "A los traidores les hago la cruz, no vuelve más a Vélez".



Zárate, de 33 años, todavía no entabló conversaciones con la secretaría de fútbol de Boca que comanda Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la institución, para ver si renueva su contrato que vence el 30 de junio próximo.



La idea del entrenador Miguel Ángel Russo es contar con el jugador, quien también tendría interés en terminar su carrera en el último campeón de la Superliga, más allá que la oferta económica va estar lejos del monto del actual contrato.