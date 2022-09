Mayweather ganó en su vuelta al cuadrilátero con un impactante nocaut

Floyd Mayweather, de 45 años, volvió a subirse al ring este domingo tras su última pelea como profesional en 2017. Uno de los mejores boxeadores de la historia, un con palmarés perfecto de 50-0, noqueó en el segundo asalto al japonés Mikuru Asakura, que es entrenado por otro histórico del boxeo y que supo ser un gran rival de TMT, Manny Pacquiao.

Asakura comenzó la pelea de manera agresiva aunque no pudo pasar la gran defensa de Money. Para el segundo asalto, el estadounidense se soltó, comenzó a tirar algunos golpes potentes hasta que logró conectar un derechazo a la cara del nipón y lo noqueó.

“Pienso que la última vez que vine aquí fue tan rápido que nadie tuvo tiempo para disfrutar. Me aseguraré de llegar hasta tres asaltos, a menos que quieran que lo haga más rápido”, había bromeado Mayweather previo a la pelea de exibición a tres asaltos. A lo que Asakura, respondió: “No me importa si me rompe la cara. Creo que me subestima, así que díganle por favor que no será tan fácil como cree”. A right hand from Floyd just before the bell brings an end to the bout, and Asakura suffers his first KO loss ‼️



『The Battle Cats presents SUPER RIZIN』

🎟PPV🔻https://t.co/xluM3LdybU pic.twitter.com/hivHA3WrUn — RIZIN FF English (@rizin_English) September 25, 2022

Asakura, es un peleador de 30 años, especialista en artes marciales mixtas que debutó como boxeador justamente ante el estadounidense.

Según trascendió, el ex campeón mundial cobró unos 200 millones de dólares por su presentación en la Saitama Super Arena al norte de Tokio, Japón. “Para viajar y conocer gente”, sostuvo Floy respecto de lo que hará con el dinero recaudado. Los tickets para verlo en directo se vendieron por hasta 7 mil dólares y el evento contó con varios contratos de televisión.

La última pelea como profesional de Mayweather fue en 2017, cuando volvió de su retiro para enfrentarse a la estrella de UFC, el irlandés Conor McGregor y lo derrotó por KO técnico en el décimo asalto. Este combte fue su cuarta presentación tras su retiro como profesional.