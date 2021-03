Menotti renovó contrato con la AFA y el jueves se vacuna en el Luna Park: Estaba muy asustado, hace un año no salgo a la calle

“Estaba muy asustado, hace un año no salgo a la calle ni voy a ningún lado. Ahora, el jueves me vacuno. Ya tengo el turno y voy a empezar a vivir mejor. Ahora voy a poder volver a trabajar”. César Luis Menotti atendió el llamado de Toda Pasión minutos después de renovar contrato como Secretario de Selecciones Nacionales de la AFA y dejó una frase cruda, que es la de cualquier persona en edad de riesgo en medio de esta pandemia de coronavirus, y que marca la importancia de la vacunación para los adultos mayores que poco a poco podrán ir recuperando su vida.

Hace unos días, a Menotti le sonó el teléfono. Una voz femenina le preguntó si era Menotti, le avisó que figuraba inscripto para vacunarse en los registros de la Capital Federal y le preguntó si era el seleccionador argentino campeón del mundo en 1978. Efectivamente, después de varios meses de espera, tenía el turno: jueves 8.30 de la mañana en el estadio Luna Park.

“Es una tranquilidad porque voy a poder ir al predio de Ezeiza, salir a la calle, recuperar un poco la vida. Te digo la verdad: estaba cagado. Ya tengo 82 años y no sabes qué te puede pasar si te contagias, soy de riesgo. Me anoté hace cuando abrieron la inscripción y por suerte ahora me llamaron para confirmar que el jueves tengo que ir”, contó el DT.

“Firmé por un año, estoy contento, quiero volver a trabajar. Me gustaría armar algún partido con futbolistas que se puedan convocar para las fechas donde se suspendieron los partidos con Uruguay y Brasil. Es muy difícil para Scaloni poder evaluar si no hay partidos. Vamos a ver si podemos armar dos combinados y jugar. Por ejemplo la Selección argentina contra el combinado de Rosario”, contó sobre su idea para el 26 y 30 de marzo, fechas en las que la Argentina debía jugar por las Eliminatorias Sudamericanas.

Menotti volvió a la AFA de la mano de Claudio Tapia en enero de 2019 para ocupar el cargo de Director de Selecciones Nacionales. Después de su salida en 1982, tras el Mundial de España, se había desvinculado por completo de la Selección argentina. El primer año no tuvo mucha actividad y en 2020 la pandemia paralizó absolutamente todo. Hoy, renovó hasta fin de año.

“No sabemos qué puede pasar de ahora en más con los convocados de Europa, por eso hay que ver muchos jugadores del fútbol local. No sabemos si dentro de tres o cuatro meses la pandemia va a seguir o no, si te van a dar a los jugadores para que vengan. Entonces hay que tener opciones de acá para formar la Selección”, le explicó a Toda Pasión. Para el 2021 la actividad del seleccionado argentino incluye la participación en la Copa América, que ya fue confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, y comenzará el 11 de junio. Se jugará en la Argentina y Colombia. (Fuente TN)