Messi contó su experiencia en el PSG: Expectativas, dificultades y el quiebre con la hinchada

Aunque es una etapa que definitivamente está cerrada, todavía está muy fresca la salida de Lionel Messi del Paris Saint Germain, un club que usó su poderío económico y su status para contratar al mejor jugador de todos los tiempos pero que no supo aprovecharlo. El astro argentino se marchó enemistado con parte de la hinchada y por primera vez cuenta su versión.

“Desde el principio fue algo muy lindo con el recibimiento, muchas veces lo dije. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio. Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del PSG, obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney también. Sé que es su manera de actuar”, comentó en el adelanto de la entrevista que hizo con Bein Sports y se publicará este sábado, día en que Leo cumple sus 36 años.

La Pulga, no obstante, dejó en claro en su respuesta que no guarda ningún tipo de rencor con esos fanáticos que empezaron a maltratarlo sobre el cierre de su ciclo en el PSG: “Me quedo con toda la gente que sí me respeto, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota”

Por otra lado, Lionel Messi también expresó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a elegir al equipo parisino por sobre otras opciones que aparecieron sobre la mesa cuando tuvo que marcharse del FC Barcelona, la institución en la que había jugado prácticamente toda su vida.

“Vine a París porque me gustaba el club, tenia amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección, compañeros que ya había conocido. Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir”, explicó Messi.

Sin embargo, el crack rosarino también reconoció lo complicado que fue aclimatarse a su nuevo entorno: “Fue una adaptación difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenia gente conocida en el vestuario. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad... No fue fácil ni para mí, ni para mi familia.”

Leo Messi decidió no seguir en el Paris Saint Germain a pesar de que tenía la opción de extender un año más su contrato. Después de dos temporada, el jugador argentino prefirió abandonar el proyecto qatarí y se inclinó por continuar su carrera en el fútbol estadounidense. Si bien todavía falta la firma del contrato y la comunicación oficial, Messi tiene todo acordado para jugar en el Inter Miami.