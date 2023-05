Messi deja el PSG: ¿Dónde jugará la próxima temporada?

Se rompió la relación entre Lionel Messi y el PSG. Según pudo saber TyC Sports, el mejor jugador del mundo se irá de la institución francesa y buscará un nuevo destino para la próxima temporada, una vez que se termine su contrato el próximo 30 de junio.

El club parisino buscaba renovar el vínculo con el capitán de la Selección Argentina, a pesar de ser resistido por gran parte de los hinchas. Sin embargo, desde el entorno del crack rosarino se pausaron las negociaciones y eso no fue perdonado por el PSG, que decidió imponerle una fuerte sanción.

La excusa elegida fue el reciente viaje de Messi a Arabia Saudita para cumplir su contrato como embajador turístico. Sin embargo, la Pulga había postergado en ese viaje en dos oportunidades y había avisado a las autoridades del club, presidido por el qatarí Nasser Al-Khelaifi.

Según anticipó L'Equipe, el castigo incluirá una suspensión por dos semanas, el descuento de un porcentaje del sueldo e incluso no le permitirían entrenarse con el grupo dirigido por Christophe Galtier. Hoy el crack ya estuvo ausente en la práctica del equipo, aunque no habría llegado el comunicado oficial con el castigo. Esta situación dejaría a Leo afuera del once frente a Troyes y AC Ajaccio, partidos claves en la recta final de la Ligue 1 para definir el título.

De esta forma la relación entre Messi y el PSG no tiene vuelta atrás y sus destinos, luego de dos años juntos, caminarán separados a partir de fines de junio, cuando finalice su contrato.

El futuro de Messi: dónde podría jugar en la próxima temporada

Lionel Messi, quien no renovará su vínculo con el PSG, ya analiza diferentes opciones para su futuro. La primera, volver a Barcelona: el club catalán sueña con su regreso, pero la principal traba es que debe cumplir con el Fair Play Financiero al momento de inscribir su contrato.

A su vez, el astro rosarino tiene una oferta astronómica para jugar en Arabia Saudita: el Al Hilal de Ramón Díaz le ofreció 400 millones de euros por temporada y se ilusiona con sumarlo a sus filas para no quedarse atrás del Al-Nassr, que rompió el mercado con Cristiano Ronaldo.

Mientras tanto, David Beckham dejó en claro que sueña con verlo jugando en el Inter de Miami de la MLS, al igual que todos los hinchas de Newell's tampoco pierden la ilusión de que Messi decida jugar profesionalmente en el club que lo formó antes de colgar los botines.