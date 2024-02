Messi habló de su lesión y le respondió al gobierno de Hong Kong

La presencia de Lionel Messi generó una revolución en Hong Kong, donde unas 40.000 personas colmaron el estadio So Kon Po para ver el entrenamiento del Inter Miami, en la previa al partido que se disputó este domingo ante una selección de ese país. Sin embargo, el argentino no jugó en la goleada por 4-1 y se desató toda una ola de críticas y pedidos de reintegro.

Recién llegado a Japón, con el objetivo de disputar el último amistoso de su gira por Asia ante Vissel Kobe, Messi brindó una conferencia de prensa en la que intentó echar luz sobre su ausencia, sobre la cual responsabilizó a una lesión muscular.

"Lamentablemente son cosas del fútbol, en cualquier partido puede pasar que no podemos jugar. Siempre quiero participar, quiero jugar, sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos y la gente quiere ver los partidos nuestros", manifestó. "No tuve suerte, me sentí incómodo con el músculo en el primer partido en Riad y en el segundo salí un poco para ver el estado. Como resultado de la resonancia magnética, aunque no se trataba de una lesión, las molestias persistían. Se reunió mucha gente en Hong Kong, así que quise participar yo mismo, pero lamentablemente se decidió que sería difícil. Estas cosas vienen con el fútbol. Podría suceder en cualquier partido, pero algunas personas esperaban con ansias lo que sucediera en Hong Kong, así que estaría feliz si pudiera tener algunas oportunidades de jugar en Hong Kong nuevamente", expresó.

De hecho, Messi tampoco confirmó su presencia en el partido de este miércoles entre Inter Miami y el Vissel Kobe en Japón. "No sé si pueda (jugar) o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo", declaró. Luego, agregó: "Hoy en la tarde vamos a entrenar, vamos a probar nuevamente. Tengo muy buenas sensaciones comparado a como estaba antes".

Eso sí, para cerrar, el argentino respondió con total sinceridad: "Estoy un poco cansado de toda esta gira, tengo ganas de terminar el último partido y volver a casa".