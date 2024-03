Messi no jugaría los amistosos de la Selección Argentina ante El Salvador y Costa Rica

Aunque todavía no se hizo oficial, todos los caminos conducen a que Lionel Messi no jugará los amistosos de la Selección argentina ante El Salvador (22 de marzo) y Costa Rica (26 de marzo), ambos en los Estados Unidos.

El capitán tiene una “lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”, según confirmó el Inter Miami, y se perdería estos dos duelos preparatorios rumbo a la Copa América.

El campeón del mundo no jugó este sábado en el triunfo de Inter Miami ante DC United y la idea es que se recupere de la mejor manera para, de esa manera, evitar que se agrave la lesión.

Definen si Messi se suma a la delegación argentina o si se queda en Miami

Lo único que queda por definir es si Leo se suma o no a la delegación que conduce Lionel Scaloni. La Selección jugará primero ante a El Salvador en Filadelfia y luego frente a Costa Rica en Los Ángeles, los próximos 22 y 26 de marzo.

Ante ese escenario hay dos opciones: que Messi se quede en Miami para continuar con su recuperación o que viaje a Filadelfia primero y a Los Ángeles después para estar con sus compañeros de la Selección.

Tata Martino, DT del Inter Miami: “Messi tiene una lesión muscular”

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, afirmó el Tata Martino, entrenador del Inter Miami.

“La lesión hay que manejarla semana a semana”, agregó Martino, que señaló que el objetivo del Inter es que pueda jugar los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Monterrey, que arrancan el 3 de abril.

Paulo Dybala tampoco podrá jugar los amistosos de la Selección argentina

La baja de Messi no es la única que tendrá la Selección. Este mismo sábado, de hecho, la cuenta oficial de la AFA confirmó que Paulo Dybala “será baja de la convocatoria por una pequeña lesión en el aductor de la pierna derecha”.