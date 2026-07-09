Messi y Klose protagonizaron una emotiva charla tras el histórico récord mundialista

La historia de los récords de la Copa del Mundo sumó un nuevo episodio durante el Mundial de Estados Unidos 2026, cuando Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los torneos, superando la marca que desde 2014 pertenecía al alemán Miroslav Klose.

El logro deportivo derivó en una escena inédita entre ambos protagonistas. Tras igualar y luego superar el récord, el capitán argentino mantuvo una conversación telefónica con el exdelantero alemán, un diálogo que trascendió a partir del testimonio brindado por el propio Klose.

La charla permitió un intercambio que, según reconoció el exfutbolista, nunca había ocurrido con esa profundidad, pese a los numerosos enfrentamientos que ambos protagonizaron dentro de un campo de juego a lo largo de sus carreras.

La llamada organizada por Lionel Scaloni

El actual entrenador del FC Nürnberg, Miroslav Klose, explicó que el contacto con Messi fue posible gracias a la intervención del seleccionador argentino Lionel Scaloni, con quien mantiene una relación de amistad desde la etapa en la que ambos compartieron plantel en la Lazio de Roma.

Klose señaló que la relación con Scaloni continúa vigente y que el entrenador argentino fue quien organizó la comunicación telefónica luego de que Messi igualara su récord goleador en la Copa del Mundo.

En declaraciones realizadas durante una transmisión del club alemán y recogidas por Bild, el exdelantero expresó: "El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, fue mi compañero en la Lazio de Roma y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo".

El exgoleador destacó especialmente el significado de ese intercambio, ya que representó la primera conversación extensa entre ambos fuera del contexto de una competencia deportiva.

Una promesa de Messi tras el récord

Durante la entrevista concedida al programa del FC Nürnberg, Klose reveló nuevos detalles de la conversación mantenida con el capitán argentino. Recordó que ambos habían coincidido en distintas oportunidades dentro del campo de juego y que esos encuentros siempre estuvieron marcados por el respeto mutuo.

"Por supuesto, Messi y yo nos hemos encontrado en el campo de vez en cuando, lo cual siempre fue agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera de ese contexto. Me dijo que me iba a enviar una camiseta firmada", contó Klose.

Ese gesto surgió luego de que Messi alcanzara un nuevo hito en la historia de los Mundiales al superar el récord que el alemán había conservado durante más de una década.

Los números del nuevo máximo goleador

Hasta la edición disputada en Estados Unidos 2026, Miroslav Klose conservaba el récord histórico con 16 goles convertidos en Copas del Mundo.

Esa marca fue superada por Lionel Messi, quien anotó ocho goles en el Mundial 2026 y alcanzó un total de 21 conquistas en seis participaciones mundialistas. El ascenso del capitán argentino en la tabla de goleadores se produjo en una edición caracterizada por la intensa competencia entre varias figuras internacionales.

Hasta el momento, el registro permanece abierto para los futbolistas que continúan en competencia y mantienen posibilidades de incrementar sus cifras. Mientras Messi puede ampliar aún más su ventaja, Mbappé y Kane continúan con opciones de seguir escalando en la clasificación histórica.

Un respeto que trascendió la competencia

La relación entre Messi y Klose se construyó a lo largo de diferentes enfrentamientos internacionales y tuvo uno de sus momentos más recordados en la final del Mundial de Brasil 2014, cuando la selección de Alemania se consagró campeona tras vencer a Argentina.

Antes del inicio del Mundial 2026, Klose ya había anticipado cuál era su postura respecto del récord que estaba en juego. Según citó Bild, el exdelantero manifestó: "No importa, el récord se romperá de todas formas, y Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido".

Posteriormente, cuando el argentino alcanzó su gol número 17 en los Mundiales, volvió a felicitarlo públicamente a través del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, donde expresó: "¡Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos para mí! ¡Felicidades, campeón!".

La actualidad de Klose en Alemania

Mientras se desarrollaba la histórica actuación de Messi en el Mundial 2026, Miroslav Klose transitaba su etapa como entrenador del FC Nürnberg.

El club alemán, que milita en la segunda división, venía de conseguir una victoria por 10 a 0 frente al TSV Kornburg en un encuentro amistoso preparatorio para la Bundesliga 2.

En ese contexto coincidieron la actividad del entrenador alemán y la consagración estadística de Messi, quien escribió un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. La posterior conversación entre ambos, facilitada por Lionel Scaloni, dejó además un gesto de reconocimiento mutuo que culminará con el envío de una camiseta firmada prometida por el capitán argentino a quien durante años fue el dueño del récord mundialista.