Messi y su mensaje de apoyo después de ver Argentina, 1985

Lionel Messi volvió a ser tapa de los diarios por el golazo de tiro libre que metió ayer, sobre la hora, para salvar al PSG y que su equipo le gane 4-3 al Lille, después de tres derrotas consecutivas. El mejor del mundo apareció de nuevo y ahora se enfoca en su gran objetivo de pasar a los cuartos de final de la Champions, por lo que está trabajando para revertir la serie con el Bayern Múnich.

Mientras tanto, el capitán de la Selección aprovechó el día siguiente al partido para ver nada más y nada menos que Argentina, 1985 y la elogió desde sus redes sociales.

“Qué gran película Argentina, 1985 con Ricardo Darín y nominada al Oscar. ¡Vamos por el tercero!”, escribió el campeón del mundo en su historia de Instagram, mensaje que acompañó con una foto del protagonista de la película en el papel de Julio Strassera.

Cabe destacar que la última frase de Messi tiene que ver con que nuestro país ganó dos veces el premio Oscar a mejor película internacional: en 1986 con La historia oficial, de Luis Puenzo, y en 2010 con El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.

En este sentido, trazó un paralelismo con Muchachos, la canción que sonaba constantemente en Qatar y que pedía la tercera Copa del Mundo que la Selección pudo conquistar. Ahora, el largometraje dirigido por Santiago Mitre intentará quedarse con el galardón más importante del cine.

Hasta el momento, Argentina, 1985 ganó cuatro premios, entre los que destaca el Globo de Oro. El 12 de marzo es la gala de los Oscar en el Dolby Theatre en Hollywood y el filme nacional competirá contra All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda) en la categoría de mejor película internacional.