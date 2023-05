Messi va por el Laureus: contra quién compite en los Oscars del deporte mundial

Lionel Messi, lo dijo siempre, no pondera los títulos individuales por sobre los colectivos. Pero este lunes tiene la posibilidad de sumar un premio más a su enorme carrera profesional, justo en medio de la semana más tirante desde su desembarco al París Saint Germain de Francia, donde no fue convocado para el partido de este domingo ante Troyes. Y, precisamente en París, se entregarán los premios Laureus, los Oscars del deporte, donde un panel de expertos elige al mejor del mundo entre todas las disciplinas.

La 'Pulga', que a principio de año se quedó con el premio 'The Best' de la FIFA fue incluido entre los finalistas de la principal categoría de estos premios por primera vez como campeón del mundo, después del título en Qatar 2022. La ceremonia será este lunes a partir de las 12:00 (hora argentina) en el Pavillon Vendome de la capital francesa, y el futbolista rosarino no confirmó su asistencia al evento por lo que hay poca expectativa en torno a su presencia.

Entre sus rivales hay un solo futbolista, su compañero en el PSG el francés Kylian Mbappé, y luego completan la nómina el tenista español Rafael Nadal, el piloto neerlandés Max Verstappen, el atleta sueco Armand Duplantis, y el basquetbolista estadounidense Stephen Curry

El trofeo en disputa es uno de los reconocimientos más altos que se entregan en el mundo del deporte. Uno al que muchos anhelan. Y de los seis candidatos hubo uno que expresó públicamente que le encantaría que Messi sea quien lo obtenga.

Fue Rafa Nadal, que -aunque agradeció la nominación- dijo públicamente prefiere que lo gane uno de sus competidores en la terna.



"Es un honor estar nominado otra vez en los premios Laureus como 'mejor deportista del año', pero este año...", escribió Nadal en una primera publicación en la que también compartió el video oficial con el que se comunicó a los candidatos para el reconocimiento.

Su frase la terminó en un siguiente posteo que realizó inmediatamente después volviendo a compartir el mismo video con todos los deportistas que disputan el premio. "Vamos @leomessi, lo mereces tú", publicó sin ocultar su admiración hacia el 10 argentino.

Luego, Messi devolvió el elogio del exnúmero 1: "Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias Rafael Nadal", publicó.

La respuesta de Lionel Messi a Rafael Nadal. Foto captura

¿Quiénes votan?

Messi, de 35 años, se quedó una sola vez con este galardón, aunque fue compartido con el piloto británico de la Fórmula 1 Lewis Hamilton. Por eso, en esta ocasión, podría ser la primera en la que se quede en soledad con el premio que tiene entre los más ganadores al tenista suizo Roger Federer (2005, 2006, 2007, 2008 y 2018).

"Inspiró a la Argentina a la gloria en el Mundial de Qatar 2022 y continúa elevando la vara en el fútbol", argumentó la Academia Laureus para justificar la elección del rosarino.

Los nominados a los premios Laureus -que se realizan desde el 2000- fueron determinados a través de una votación realizada por medios deportivos de todo el mundo, aunque los ganadores serán elegidos por un panel de 71 miembros de las mayores leyendas del deporte de todos los tiempos, y anunciados durante el segundo trimestre de este año.

Entre ellos, hay solo dos argentinos: el ex rugbier Hugo Porta, que es considerado el mejor jugador argentino de este deporte en la historia e integra el Salón de la Fama de la World Rugby; y la ex Leona Luciana 'Lucha' Aymar, estrella mundial del hockey sobre césped y única en recibir ocho veces el premio de la Federación Internacional (FIH) a mejor jugadora del año.

En la rama femenina, en tanto, quienes aspirarán al máximo premio serán la tenista polaca Iga Swiatek, la futbolista española Alexia Putellas, la nadadora estadounidense Katie Ledecky, la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, la atleta jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce y su colega estadounidense Sydney Mclaughlin Levrone.

La Scaloneta, también

El campeonato mundial de Argentina la ha convertido en la atracción más atractiva del fútbol.Credit...Agustin Marcarian/Reuters

La Selección Argentina de fútbol no quedó a un lado de las nominaciones y fue incluida en la categoría de 'Mejor Equipo del Año', luego de la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Los que la acompañan en la votación son la Selección femenina de fútbol de Inglaterra, el equipo masculino del Real Madrid de España, la Selección masculina de rugby de Francia, los Golden State Warriors de la NBA, y el equipo Red Bull de la Fórmula 1.

Además, entre las revelaciones de 2022, está el tenista español Carlos Alcaraz, que este domingo juega la final del Masters 1000 de Madrid, que peleará con la tenista kazaja Elena Rybakina, la Selección masculina de fútbol de Marruecos, el patinador estadounidense Nathan Chen, el golfista estadounidense Scottie Scheffler, y la atleta nigeriana Tobi Amusan.

Finalmente, cinco programas deportivos inspiradores han sido preseleccionados para el premio Laureus Sport for Good, otorgado cada año a una persona u organización que, en opinión de los miembros de la Academia, han contribuido significativamente a transformar la vida de niños y jóvenes a través del deporte.

Este año, éstos incluyen una intervención de apoyo psicosocial basada en el movimiento desarrollado por War Child, Save the Children y UNICEF de los Países Bajos, que utiliza la actividad física para aliviar el estrés en los niños afectados por la guerra o el conflicto y que es particularmente activa en el apoyo a los refugiados de Ucrania (TeamUp); un programa que utiliza el boxeo para desafiar los estereotipos y empoderar a las mujeres jóvenes en Kenia (boxgirls); un proyecto de fútbol destinado a educar y elevar a la población sin hogar en la India (Slum Soccer); un programa cuya misión es hacer que el deporte sea inclusivo para las personas con discapacidad en Sudáfrica (Made For More) y un proyecto en Alemania que utiliza los deportes de acción para ayudar a los niños huérfanos y migrantes a integrarse en nuevas comunidades (High Five).