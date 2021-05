Mika Rojas compitió en un Panamericano de Ecuador

La judoca catamarqueña, Mikaela Rojas, estuvo participando en la Súper Copa Panamericana Junior de Judo. Se realizó en Ecuador y la local compitió en la categoría menos 48kg.

Terminó en el quinto puesto y con complicaciones ya que se resintió de la lesión de su rodilla.

La competencia para ella comenzó el jueves a primera hora ante la ecuatoriana Erica Jara donde ganó y pasó a la otra instancia.

En cuartos, combatió ante la Mexicana Ana Toy y fue derrota de la catamarqueña.

En el repechaje le tocó la chilena Gabriela López donde terminó con un triunfo. A la hora de ir por el bronce ante Toy no pudo ganar y terminó quinta.

Rojas en diálogo con nosotros dijo: "Se le dije a mi familia que no estoy contenta con mi rendimiento porque no pude dar todo. En el combate por el bronce quise hacer algo más pero no lo logré por mi rodilla".

Sin embargo, "No perdí, me llevó un buen aprendizaje donde lamentablemente por mi rodilla hice lo que pude".

La catamarqueña tuvo el sábado su participación en el cuadro de la categoría Senior.