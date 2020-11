Mike Tyson volvió al boxeo y brilló en la exhibición ante Roy Jones Jr.

El ex campeón del mundo Mike Tyson de 54 años empató esta madrugada en su regreso al boxeo, en un combate de exhibición a ocho rounds ante Doy Jones Jr, de 51 años.



Las leyendas Mike Tyson y Roy Jones Jr. completaron su vuelta a los cuadriláteros en Las Vegas con un empate (76-76) en la pelea exhibición, programada a ocho asaltos de dos minutos cada uno, destaca el diario Marca.



Como se esperaba, la pelea, que dejó a Tyson un bolsa de 10 millones de dólares, y tres a Jones Jr., no generó "ningún tipo de emoción ni suspenso, con los dos púgiles sin que pudiesen intercambiar golpes de importancia", señala el portal del periódico español.



Los funcionarios de la comisión de boxeo de Nevada habían declarado que la lucha entre Tyson y Jones Jr, no consiste en presentar a los hombres peleando con todo su esfuerzo, sino en un "combate duro" para mostrar sus habilidades.



La exhibición formó parte de una extensa velada boxística desarrollada en Las Vegas y la información destaca que "a Tyson lo vimos salir explosivo, como siempre, pero por supuesto conteniendo los golpes y sin apenas mostrar aquel uppercut terrorífico del que hacía gala".