Milito sueña con ser presidente de Racing

oco después de dejar el fútbol, Diego Milito tuvo su primera experiencia dirigencial en Racing, como secretario técnico del club. Ahora, el Príncipe reconoció que le gustaría ir por más: no descarta intentar ser presidente de la Academia.

"En un principio pensé que no era para mí. Pero reconozco que en los últimos tiempos me ha picado el bichito de ser presidente... No sé si éste es el momento. Si será más adelante. O si no será nunca. No lo tengo claro. Pero digamos que se me despertó un poquito el bichito, aunque no significa que vaya a serlo ni mucho menos", expresó en una entrevista con Infobae.

"Antes era un no rotundo. Hoy digamos que no es un no rotundo...", agregó, sin confirmar si se presentará a las elecciones en diciembre de este año. "Se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también. Veremos cómo sigue mi vida en Racing...", dijo.