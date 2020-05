Montalbán habló del vóley local: Con dos manchas así, será dificíl para Catamarca a nivel nacional

Uno de los jugadores experimentados que jugó ese certamen con San Lorenzo fue el cordobés Josué Montalbán, que mantuvo un diálogo con el programa Pasión Chacarera Deportes y habló de todo.

“No terminamos bien la Liga por muchos factores. No teníamos las cosas básicas como el desayuno o merienda, no teníamos médico. En el último partido no sabíamos como viajar y al final no viajamos”, comenzó diciendo.

Quedaron deudas: “El presidente del club, Luis Gallardo, se comunicó con nosotros para resolver el tema de las deudas y nunca lo hizo. Solamente una vez nos mandaron algo de plata que era mínimo. Lo único que hicieron fue saldar la deuda de Gustavo Porporatto, que fue el jugador más importante”.

Fue duro: “Los jugadores de menos nombre, que no podíamos pelear por nuestra plata nos arreglaron de otra forma. Nos decían que nos iban a pagar, primero era que no salía la plata ni para el fútbol, después fue la pandemia y ahora hace días que ni contesta el celular”.

Acusó: “Esa plata está ya totalmente devaluada, alguien se la hizo quedar en el camino. No solo es plata mía, sino la de mi hermano, la del armador y un par de jugadores más. Está devaluada pero sigue siendo plata de nuestro trabajo y es una falta de respeto que no den la cara”.

Siguió: “Alguien se quedó con esa plata, algunos nos dijeron que así fue, otros creían que ya habíamos cobrado y no es así. Solo nos dieron dinero en agosto del año pasado que solo cubría un 20% y ese pago fue medio turbio”.

Habló de su deuda: “Mi deuda actualmente son casi $100.000, a mi hermano le deben 40.000, a Álvarez casi 80.000. En total deben ser 300.000 juntando a todos que les deben”.

Sobre los pasos a seguir: “El tema acá es que en esas categorías se manejan por palabra y uno cree en la buena fe de las personas. eso nos hace que después si pasa esto no podamos ir por la vía legal”. Y agregó: “Lo que yo tenía pensado es que si se me paga, voy a ser el primero a decir a los medios que se me saldó la deuda pero está todo verde”.

En ese tiempo, uno de los managers era Raúl Gordillo: “Hablamos con ellos y nos dijeron que a ellos también le deben en el tema de transporte pero se abrieron del proyecto y alegan que la plata sale del gobierno y va para algún lado. Lo que teníamos entendido que iba al club San Lorenzo de Alem”.

Cerró: “Para que no se hable mal de la provincia ni del voley local, no tienen que pasar estas cosas. En la actualidad, para Catamarca va a ser complicado posicionarse de vuelta a nivel nacional con dos manchas así como la de Ateneo y San Lorenzo. Sería bueno que se solucione de la mejor manera porque no es mucha plata”.