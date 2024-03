Morena Beltrán relató cómo fue el momento en que Javier Altamirano convulsionó: "Fue horrible"

Morena Beltrán cubrió desde el campo de juego el partido entre Estudiantes y Boca que se suspendió, por lo que fue testigo del momento en el que se desvaneció Javier Altamirano.

La periodista compartió un crudo relato del momento exacto: “Estamos haciendo una transmisión a corazón abierto porque yo no viví algo como lo de hoy. No sabía hasta qué punto decir lo que realmente estaba ocurriendo cuando nos dimos cuenta que estaba convulsionando y estaba muy mal, porque eso puede traer consecuencias horribles, las que uno no quiere imaginar”.

Beltrán agregó: “Al principio, tenía el hombro derecho contraído y parecía que quería pedirle ayuda a su compañero Ascacíbar, el que tenía más cerquita. Ahí sí se notó que empezó a tener un episodio de convulsión porque el cuerpo contrajo y se endureció”.

También reveló los gestos de los jugadores de Estudiantes: “Fue lo que vimos, pero creo que la situación toma dimensión por la desesperación de sus compañeros: Enzo Pérez lo agarró de la cabeza y Ascacíbar le tomó el cuerpo porque vio que se iba a desplomar”.

Por último, Morena concluyó: “La situación fue horrible. Hay que ser cautelosos con esto y la salud. El clima se apagó de repente, los futbolistas de Estudiantes estaban llorando y Eduardo Domínguez se metió corriendo a la cancha porque la salud está por encima de todo”.