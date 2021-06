Moreyra: "Es una oportunidad que quiero aprovechar"

El joven piloto catamarqueño de Karting, ya palpita lo que será el Mundial de la disciplina en Italia en el mes de octubre. En diálogo con nosotros se refirió a esta posibilidad que se la ganó tras ser campeón Argentino.

"Estuvimos dos años sin tener noticias del Mundial hasta que me llegó la notificación que el cupo me pertenecía y quedamos seleccionados", comenzó diciendo.

Siguió: "Todavía no caigo. El Mundial se tenía que hacer en Francia el año pasado, después se habló que en España pero se corre en Italia. Es la primera vez que voy a ir a Europa".

"Estoy emocionado de estar en un Mundial. Estoy orgulloso porque capaz que esto se da una sola vez en la vida y hay que aprovecharlo", afirmó.

No tiene tiempo que perder: "Es algo loco estar y competir con los 70 mejores pilotos del mundo. Eso lleva a comenzar ya a prepararse tanto mental como fisicamente".

Cómo se viene preparando: "Estamos entrenando como podemos con un karting nuevo que adquirió mi papá. El 11 de mayo pasado estuve compitiendo y seguramente vamos a hacer una o dos carreras antes de ir al Mundial".

Correrá en la categoría Junior: "Eso es por mi edad, me guste o no me guste me tengo que adaptar". Y agregó: "El Automovil Club te da todo, el motor, el karting. Uno solo tiene que ir y pagarse el viaje y la estadía, nada más".

El objetivo: "Ganar va a ser muy difícil pero no imposible, voy por el placer de estar en una competencia así pero si se me da ganar va a ser muy lindo".

"Pensamos que ya no iba a tener chances de ir porque yo salí campeón Argentino hace dos años y pasó mucho. Pero bueno, cambiamos de categoría con el cupo en nuestro poder", siguió.