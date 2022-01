Nadal ganó y sigue avanzando en el Abierto de Australia

Rafael Nadal le ganó a Yannick Hanfmann por 6-2, 6-3 y 6-4 por la segunda ronda del Australian Open y enfrentará en la próxima instancia a Karen Khachanov, pero el número 5 del mundo aún no dejó atrás la lesión que sufrió a mitad de 2021 y, con la victoria consumada, realizó una cruda confesión.

Tras vencer en sets corridos al alemán que se ubica 126 en el ranking ATP, el tenista español se refirió a la molestia crónica en el pie izquierdo que lo tiene a maltraer hace 15 años y que lo llevó a ser operado el 7 de septiembre pasado: “Con el escafoides partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Lo demás es engañarnos a nosotros y engañarme a mí. Tengo un problema que no tiene solución ahí debajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando”.

“Con lo que tengo ahí abajo no espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas pero sí que confío en que de manera continuada me dejé desarrollar mi actividad profesional. Lo que no voy a hacer es jugar sin tener opciones absolutamente de nada o para que sea un sufrimiento extremo. Sufrimiento con opciones siempre va a valer la pena. Si el sufrimiento es sin opciones para conseguir los objetivos, pues pierde el sentido. Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos”, admitió luego de avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año por 16° vez en 17 participaciones.

Para calmar a sus fanáticos, el máximo ganador de Grand Slam junto a Roger Federer y Novak Djokovic (20) mostró su tranquilidad por un problema que lo llevó a utilizar plantillas especiales en el pie antes de su paso por el quirófano: “Si llega un momento que el dolor supera todo lo demás, y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas. Ahora mismo no estoy en esa línea porque he vuelto con muchísima ilusión después de muchos meses sin poder hacer lo que hacía y confío en que así siga. Tengo que estar preparado para aceptar lo que pueda ir viniendo en esta vida”.