Nadia Podoroska ganó en Roma y jugará, por primera vez, ante Serena Williams, que elogió su juego

Nadia Podoroska sufrió en su debut en Roma, pero se sobrepuso a los obstáculos y obtuvo un gran premio: se enfrentará con una leyenda en actividad como la estadounidense Serena Williams. La tenista argentina, 44° del ranking WTA, superó a la alemana Laura Siegemund (55°) por 2-6, 7-6 (7-3) y 6-2, en dos horas y 31 minutos, y en la segunda ronda del Abierto italiano chocará, por primera vez en su carrera, frente a la ex número 1, actual 8°.

“Ella [Podoroska], definitivamente, sabe cómo jugar. Lo hace con mucha fuerza, la vi hoy temprano. Todos se preparan para jugar contra los Top 10. Si yo estoy en el Top 10 estaré lista. ¿Lo estoy? Ni siquiera sé dónde estoy. En algún lugar”, expresó la menor de la Williams, que no compite desde el 18 de febrero pasado, cuando cayó en las semifinales del Abierto de Australia, contra la japonesa Naomi Osaka. En polvo de ladrillo, la superficie del tradicional certamen romano, Serena no juega oficialmente desde septiembre del año pasado, en Roland Garros: tras vencer en la primera ronda a su compatriota Kristie Ahn, no se presentó en la segunda rueda frente a la búlgara Tsvetana Pironkova, por una lesión en el talón de Aquiles.



Para la rosarina Podoroska, medirse con la ganadora de 23 trofeos de Grand Slam deberá representar una rica experiencia, más allá del resultado final. Hace un mes, luego de competir en la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), en la caída de la Argentina por 3-2 frente a Kazakhstán, en Córdoba, donde perdió sus dos puntos de individuales y el de dobles en pareja con Lourdes Carlé, Podoroska se tomó un breve descanso y encaró un fuerte trabajo físico y de recuperación para intentar dejar atrás algunas molestias en la cadera. De regreso en el circuito, la jugadora de 24 años pudo superar un espinoso partido (ante Siegemund) y ahora tendrá una fabulosa oportunidad para seguir haciendo ruido.

“De Serena recuerdo muchas finales que ha ganado contra Maria (Sharapova), contra un montón de jugadoras. De chiquita, cuando jugaba contra el frontón, me imaginaba estar haciéndolo contra ella, es una de mis ídolas desde siempre, así que estoy contenta de poder jugar contra ella”, expresó Podoroska.

A propósito de la molestia que acarrea en la cadera, comentó: “Es muy día a día, por suerte estoy mucho mejor, tenía dudas de venir al torneo de Roma, pero mejoré bastante en los últimos días. Al ser una lesión en la cadera, un lugar tan importante, las sensaciones son muy día a día. Sé que tengo y debo ir fortaleciendo la zona”.

La tenista argentina, que también compite en dobles en Roma junto con a francesa Caroline García y no ganaba un partido individual desde el 23 de marzo pasado [NdR: vs. la egipcia Mayar Sherif, en la primera ronda de Miami], vive semanas de mucho valor ya que se aproxima el torneo de Roland Garros, donde el año pasado llegó a las semifinales, lo que le valió un magnífico salto en el ranking mundial.

Serena no compite frente a una argentina desde febrero de 2015, cuando derrotó por 7-5 y 6-0 a María Irigoyen, por la ex Fed Cup, en el Pilará Tennis Club. EE.UU. triunfó 4-1 ante un equipo capitaneado por María José Gaidano y en el que también actuó Podoroska. En dobles, con Tatiana Bua, perdieron frente a Taylor Townsend y Coco Vandeweghe, en el último punto de la serie.