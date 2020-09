Navarro: El que gane deberá hacer lo posible por mejorar al club Villa Cubas

Ahora, con la restitución de Antonio Russo en el cargo de presidente, el proceso comienza de vuelta y Navarro ya comenzó con la movida para la nómina de socios de su agrupación y trabajando para presentar los papeles correspondientes.

En diálogo con nosotros, Navarro dijo: «Sigo siendo candidato para presidente con la agrupación Corazón de León. Ya estuvimos hablando con algunos vecinos para hacerlos socios, tenemos la sede al frente de la institución y estoy con ganas de darle para delante».

«Russo fue restituido luego de varias irregularidades que hubo en el camino con si destitución. En una Asamblea se tenía que haber ratificado esa destitución pero nunca se hizo. Hoy el club vive una situación institucional en la que desde siempre porque soy hijo de este club», siguió.

Continuó: «Es un club que siempre estuvo diezmado por las malas dirigencias, hubo gente que tuvo buenas intenciones pero no pudieron llevarlas adelante. Hoy hay dos listas, una la del señor Javier Galán y la mía. Estoy seguro que cualquier de los dos va a tratar de hacer lo posible para mejorar el club».

Sobre la no presentación de la lista de socios hace poco donde se llegó a pensar que se bajaba: «Hubo una primera reunión que se hizo en julio donde estaban personas que tenían intenciones de presentarse. Las condiciones no estaban dadas para hacer una Asamblea, había gente que no se identificaba con ninguna lista y quería asociarse».

Agregó: «Mi decisión personal de incorporarla a Malvina Orellana y con la situación difícil con la pandemia, no estaban dadas las condiciones. También, había cuestiones dentro del estatuto y las normas donde estaban irregulares como la situación de Russo en Personaría Jurídica y por eso decidí esperar los tiempos legales para presentarme».

Sobre una posible intervención al club: «No se va a dar la intervención porque hoy Personaría Jurídica lo restituyó a Russo y tiene 90 días para llamar a Asamblea y hay dos listas que se van a presentar. Los socios van a poder legitimizar y decir quién va a ser el nuevo conductor».