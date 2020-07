Navarro: Pasé gran parte de mi infancia en el club, siento que tengo que devolverle todo lo que me dio

El hijo de un exjugador y técnico de Villa Cubas, Hugo «Landuchi» Navarro, se postuló para ser presidente. El actual Secretario de Políticas Juveniles, dialogó con Botineros sobre su candidatura.

«Estamos trabajando. Iniciamos algunas reuniones con gente ligada al club, vecinos de Villa Cubas, es normal porque uno es hombre de la casa. Cuando comenzó a sonar mi nombre, tuve llamadas de gente que se quería sumar a colaborar», arrancó diciendo.

Siguió: «Yo pasé gran parte de mi infancia en el club. Ahí, pasé por varias disciplinas. Hice todas mis Inferiores en el fútbol. Como todos saben mi papá es una persona muy ligada al club que jugó al básquet, al fútbol, mi mamá también está muy ligada a la institución». Y agregó: «Muchos de amigos juegan ahí, Gonzalo Gómez es padrino de uno de mis hijos. Uno siempre está al tanto de lo que pasa en el club y estuve cuando necesitaban algo».

Afirmó: «Yo estuve desde los cinco años en el club, fue pasando el tiempo y es como que el club nunca pudo despegar. Fue por diferentes factores, malas dirigencias, problemas con las hinchadas, pero hay algo más que alejó al vecino como los baños que están rotos, hay problemas de infraestructura, el bowling que cerró, la cancha de bochas se partió por la mitad, la cancha de básquet perdió esa época gloriosa. Eso lamentablemente nos retrasó en el tiempo».

«Siento que tengo que devolverle al club todo lo que me dio por ser mi segunda casa. Me tocó ir a entrenamientos donde los chicos entrenaban con tres pelotas, hicimos gestiones y conseguíamos 40 pelotas, luego volvía a los cinco mese y había de vuelta tres pelotas. Hay una responsabilidad dirigencial».

Siguió hablando al respecto: «Pasas por el club y de repente funciona un lavadero, pasas por el club y lo ves totalmente apagado. Hay factores para esto como mala dirigencia, mucha gente que dice quererlo al club». Y agregó: «Es complicado el club, pero de una vez por todas los villacubanos tenemos que entender que si entre todos no lo sacamos adelante al club lo vamos a seguir viendo así».

«Yo no tengo ningún problema de sentarme a hablar con las otras listas, si hay que ceder algún lugar lo haremos. No hay lugar para peleas, no hay lugar para hinchas que hacen mal al club. Hay lugar para gente que aporte al club y que sepa que de ahí no se puede llevar nada», sentenció.

Los proyectos: «Estamos hablando con la gente del handball y de eso se está encargando Malvina Orellana. Ya hablé con la gente de ciclismo para tratar de recuperar las carreras que fueron históricas para el club. Estamos armando talleres culturales para que los chicos vuelvan al club. Hay varios proyectos, está la fachada del club, el tema de la pileta queremos que se reflote, un gimnasio propio. Hay mucho por hacer».