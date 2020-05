Neymar no aceptó rebaja salarial y presiona para forzar su salida del PSG

El brasileño Neymar decidió no aceptar la reducción salarial dispuesta por el París Saint Germain (PSG) como una forma de "presionar" para lograr su salida hacia el Barcelona, asegura este domingo en su portada el diario catalán Sport.



El periódico admite que "si bien a estas alturas el fichaje de Neymar en Barcelona parece utópico, nadie quiere cerrar la puerta para el regreso del brasileño al club catalán".



Según Sport, Neymar sigue teniendo "un plan para intentar vestir otra vez la camiseta del Barsa", por esa razón se propuso "tensar la cuerda con el PSG: decir que no a la rebaja de sueldo que aplicara Qatar Sport Investments, el fondo que controla el PSG desde Qatar, e insistir en su negativa a la renovación con el equipo francés".



"Sin embargo eso es insuficiente. Para que Neymar volviese al Barcelona, no sólo deberia darse la circunstancia de que el PSG aceptase abrir la puerta sino también el Barsa deberia encontrar jugadores de muy alto nivel que entrasen en la operacion para abaratarla", sostuvo el diario.



En esa línea, los franceses Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé y Samuel Umtiti más el brasileño Philippe Coutinho son mencionados como posibles moneda de cambio.



La informacion añade que "si eso sucediese, Neymar tendrá que rebajar su contrato a casi la mitad en un tiempo de recortes en el Barcelona, que necesita achicar su masa salarial".