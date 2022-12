Neymar en lágrimas, tras la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022

Como nunca en su vida, Neymar se arrodilló en el césped del estadio Education City y se largó a llorar como si fuera un niño. El capitán de la Selección de Brasil no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de su equipo ante Croacia por penales.

Marquinhos falló el último tiro y, mientras los jugadores croatas corrían para celebrar, Neymar se tiró al piso y no pudo contener las lágrimas. Fue un dolor intenso que no pudo mitigar ni siquiera el haber igualado a Pelé como máximo goleador de Brasil.

Poco a poco, los futbolistas del scratch se fueron acercando a su capitán para levantarlo y contenerlo. Dani Álves, uno de los jugadores más ganadores y experimentados del plantel, fue el primero en llegar para aliviar el dolor de su amigo con caricias y palabras de aliento.

Tras la derrota, la sexta estrella se hace inalcanzable. La caída ante Croacia le pone fin al ciclo de Tite y le da una estocada mortal a la generación de Neymar, que nunca pudo alcanzar a sus ilustres predecesores.

La 'Seleção' llegó a Qatar con todo el viento a favor para poner fin a veinte años sin ganar el máximo trofeo del fútbol: una defensa sólida, un ataque arrasador con un 'Ney' en gran forma y un técnico de pergaminos respetado por el grupo.

El buen comienzo del equipo en el torneo despertó esperanzas, pero también marcó el inicio de una tendencia negativa que afectó a piezas clave: Neymar y el lateral Danilo, titularísimo de Tite, se lastimaron sus tobillos y solo regresaron hasta el juego contra Corea del Sur en octavos.

Les siguieron los laterales izquierdos Alex Sandro y Alex Telles y el ariete Gabriel Jesus. Los dos últimos salieron de manera definitiva.

Para mayor dolor, al caer en cuartos contra Croacia, el equipo de Neymar no pudo superar su actuación en Rusia-2018. Y su mejor presentación en los últimos tiempos, la semifinal de 2014 en casa, quedó marcada por la humillación sufrida ante la campeona Alemania (7-1).

“No sé si tengo la fuerza mental para seguir jugando al fútbol”, deslizó en un documental. 'Ney' todavía puede cambiar de opinión, sobre todo porque solo tiene 30 años y un contrato largo con el Paris Saint Germain.

Sin embargo, el fracaso en su tercera Copa del Mundo puede acabar por imponerse: humillado en 2014, decepcionado en 2018 y sorprendido en 2022.

El astro corre el riesgo de terminar su carrera con solo la desaparecida Copa Confederaciones (2013) y el oro olímpico (2016) en su palmarés internacional, ya que se lesionó en 2019 cuando el Brasil de Tite ganó la Copa América.